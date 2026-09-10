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Anćeloti povukao radikalan potez: Precrtao 17 igrača

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10.09.2026 11:01

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Реакција селектора Бразила Карла Анчелотија током утакмице групе Ц Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Хаитија у Филаделфији, петак, 19. јун 2026.
Foto: Tanjug/AP/Petr David Josek

Karlo Anćeloti povukao je prvi veliki potez poslije razočaravajućeg nastupa Brazila na Svjetskom prvenstvu 2026. godine!

Italijanski stručnjak objavio je spisak od 26 igrača za prijateljske utakmice protiv Australije i Indije, a na njemu nema čak 17 fudbalera koji su bili dio ekipe na prethodnom Mundijalu.

U pitanju je jasna najava potpune smjene generacija i početka novog ciklusa čiji je krajnji cilj Svjetsko prvenstvo 2030. godine.

Anćeloti mijenja Brazil iz korijena!

Od 26 igrača koji su putovali na Mundijal 2026, Anćeloti je sada zadržao samo devetoricu: Daglasa Santosa, Gabrijela Magalješa, Markinjosa, Danila Santosa, Bruna Gimaraeša, Endrika, Rafinju, Rajana i Vinisijusa Žuniora.

Sve ostalo je potpuno drugačije.

Sa spiska su, između ostalih, otpali Alison, Ederson, Veverton, Aleks Sandro, Bremer, Ibanjez, Leo Pereira, Kazemiro, Fabinjo, Lukas Paketa, Luiz Enrike, Gabrijel Martineli, Mateus Kunja, Nejmar i Igor Tijago, dok su Danilo i još neki iskusni igrači takođe izostavljeni iz novog plana.

Posebno je upadljivo da je cijela golmanska postava promijenjena. Umjesto Alisona, Edersona i Vevertona, pozvani su Hugo Souza, Pedro Morisko i Otavio.

Osam debitanata

Anćeloti nije samo izbacio veliki broj igrača - otvorio je vrata potpuno novoj generaciji.

Čak osmorica fudbalera prvi put su dobila poziv u seniorsku reprezentaciju Brazila: Pedro Morisko, Otavio, Artur Dijaz, Žair Kunja, Mateuzinjo, Mauro Žunior, Breno Bidon i Gabrijel Bontempo.

Istovremeno, u reprezentaciju su se vratili i neki mladi igrači koji nisu bili dio Mundijala, među njima Estevao, Andrej Santos i Žoao Pedro.

Prosječna starost reprezentacije pala je sa 28,8 na 24,4 godine, što najbolje pokazuje koliko je Anćeloti odlučio da promijeni krvnu sliku ekipe.

Vinisijus i Rafinja ostaju lideri

Ipak, nije sve potpuno novo.

Anćeloti je zadržao najveće zvijezde poput Vinisijusa Žuniora i Rafinje, dok se od Endrika očekuje da u narednim godinama preuzme još veću ulogu u napadu. Španski mediji upravo Vinisijusa i Rafinju vide kao dvojicu igrača koji bi trebalo da predvode novu generaciju Brazila.

Sam Anćeloti jasno je objasnio svoju ideju: prioritet su mladi igrači koji će imati odgovarajuće godine za naredni Mundijal i narednu Kopa Ameriku. Istovremeno, naglasio je da vrata reprezentacije nisu zatvorena za veterane.

To znači da ovo nije nužno konačan oproštaj za sve koji su izostavljeni. Ipak, poruka je jasna - Anćeloti je počeo da pravi Brazil za 2030.

Prvi test nove generacije biće Australija 25. i 29. septembra, a potom Brazil 3. oktobra prvi put u istoriji igra protiv Indije u Kalkuti.

Mundijal je završen, Anćeloti je podvukao crtu i počeo da pravi potpuno novi Brazil.

(Kurir)

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Karlo Anćeloti

Brazil

reprezentacija

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