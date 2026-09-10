Nataša Bekvalac ima novog dečka! Mjesecima krije vezu sa biznismenom

Nataša Bekvalac navodno već nekoliko mjeseci uživa u novoj ljubavnoj vezi, koju za sada uspješno drži podalje od javnosti.

Kako pišu domaći mediji, pjevačica je u vezi sa muškarcem čiji su inicijali S. R, a njih dvoje navodno čine sve kako njihova romansa ne bi dospjela u javnost.

Za razliku od nekih prethodnih veza, koje su bile veoma prisutne u medijima, Nataša je ovog puta odlučila da svoj emotivni život sačuva za sebe. Njih dvoje se, kako se navodi, rijetko pojavljuju zajedno na javnim mjestima, a zajedničke fotografije ne objavljuju na društvenim mrežama.

Zanimljivo je i to što se ne prate na Instagramu. Ipak, njen navodni partner prati Natašinu sestru Kristinu Bekvalac, kao i ona njega.

S. R. se bavi privatnim poslom i dobro je poznat u gradskim krugovima. Navodno je želio da svoj rođendan proslavi u srijedu u jednom beogradskom klubu, upravo na Natašinom nastupu, ali je od te ideje odustao kako njihova veza ne bi bila otkrivena.

Umjesto toga, rođendan je proslavio na ručku sa prijateljima, dok je na Natašin nastup stigao kasnije tokom noći.

Prema navodima izvora, Nataša i S. R. upoznali su se pre nekoliko meseci i od tada grade odnos bez želje da ga javno eksponiraju.

- Lijepo im je zajedno i oboje žele da odnos razvijaju bez pritiska javnosti. Upravo zato izbegavaju mjesta na kojima bi privukli pažnju fotografa i medija - navodi izvor i dodaje:

- Oboje obožavaju žurke. Bili su zajedno i na Mikonosu i na gradskim dešavanjima sa prijateljima. Kada izlaze uvek su u društvu, pa niko ne može da poveže da su zajedno. S. je to saopštio samo nekoliko svojih najbližih prijatelja, kao i Nataša.

Scena Bekvalčeva u bikiniju "zapalila" mreže: Niko ne vjeruje koliko ima godina

Pevačicin emotivni život godinama intrigira javnost, a ona nikada nije krila da je iza nje period ispunjen velikim ljubavima, ali i teškim životnim iskustvima. Upravo zbog toga mnogi vjeruju da danas mnogo pažljivije bira kome će otvoriti srce.

Iza sebe ima tri braka, a iz dva je dobila dve ćerke.

Propali brakovi

Prvi brak Nataše Bekvalac bio je sa proslavljenim vaterpolistom Danilom Ikodinovićem. Njihova ljubavna priča početkom dvehiljaditih važila je za jednu od najpraćenijih u Srbiji. Vjenčali su se 2006. godine, a godinu dana kasnije dobili su ćerku. Javnost ih je doživljavala kao skladan par, međutim, njihov odnos nije uspeo da opstane, pa su se razveli 2011. godine.

Nakon nekoliko godina, Nataša je ponovo izgovorila sudbonosno „da", nekadašnjem rukometašu Ljubi Jovanoviću. Njihovo vjenčanje održano je 2015. godine u njenom stanu, ali je brak potrajao svega dvije godine.

Iako su u početku djelovali kao skladan par, putevi su im se razišli, a pjevačica se nakon razvoda vratila poslovnim obavezama i porodici.

Treći brak sklopila je sa IT stručnjakom Lukom Lazukićem, sa kojim je 2018. godine dobila ćerku Katju. Njihova ljubavna priča vrlo brzo prerasla je u jedan od najpraćenijih slučajeva u domaćoj javnosti nakon što je pjevačica prijavila nasilje u porodici. Uslijedio je dug sudski proces, o kojem je Nataša retko govorila u javnosti, ističući da joj je najvažnije da zaštiti porodicu i nastavi dalje.

Taj period opisivala je kao jednu od najvećih životnih lekcija, poslije koje je odlučila da mnogo pažljivije čuva svoju privatnost. Posljednjih godina Bekvalčeva je često isticala da joj je porodica centar sveta, dok je ljubavni život držala podalje od javnosti.

(telegraf)