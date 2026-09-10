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Pala prva diskvalifikacija u "Eliti 10" nakon stravičnog incidenta

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10.09.2026 08:46

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Пала прва дисквалификација у "Елити 10" након стравичног инцидента

Nova sezona rijalitija "Elita 10" tek je počela, a već je, po svemu sudeći, ostala bez jednog takmičara.

Dajana Jamini, poznatija kao Amazonka, objavila je na svom Instagram profilu snimak na kojem se vidi da se nalazi kod kuće, uz koji je kratko napisala:

"Stigla kući."

Po svemu sudeći, Amazonka izgleda više nije dio rijalitija "Elita 10" s obzirom na sve što se dešavalo prije izlaska iz Bijele kuće.

Објава на Инстаграму
Objava na Instagramu

Zvanično saopštenje Velikog šefa o njenoj eventualnoj diskvalifikaciji u trenutku pisanja ovog teksta nije javno objavljeno, zbog čega razlog njenog izlaska treba uzeti sa rezervom do potvrde produkcije.

Žestok sukob sa Nevenom prethodio izlasku

Podsjetimo, Amazonkin odlazak dolazi svega dva dana nakon ozbiljnog incidenta u Bijeloj kući. Tokom zadatka Velikog šefa došlo je do žestokog verbalnog, a potom i fizičkog sukoba između Amazonke i Nevene Vukojević. Situacija je toliko eskalirala da je obezbjeđenje moralo hitno da reaguje i razdvaja zavađene učesnice.

Dajana i Nevena razmijenile su teške uvrede, a Amazonka je u jednom trenutku priznala da je suparnici bacila stvari u jezero. Nevena je potom burno reagovala, dok je obezbjeđenje pokušavalo da spriječi dalju eskalaciju.

U medijima se pojavila informacija i da je došlo do novog fizičkog nasrtaja, a tokom haosa začuli su se vrisak i povik da nekome "ide krv". Sam snimak nije jasno prikazao svaki trenutak sukoba, pa nije moguće sa sigurnošću utvrditi sve detalje fizičkog kontakta.

Sve ukazuje na diskvalifikaciju

Nasilje predstavlja jedno od najtežih kršenja pravila rijalitija, a odmah nakon incidenta pojavila su se pitanja da li će produkcija doneti odluku o diskvalifikaciji neke od učesnica. Sada je Amazonkina objava dodatno podgrijala sumnje.

(Mondo)

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Tagovi :

Elita 10

rijaliti

Diskvalifikacija

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