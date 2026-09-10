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Neobičan stanar bunara porodice Lekić: Tu je već 35 godina

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10.09.2026 09:52

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Јегуља живи у бунару 35 година.
Foto: Instagram/podgoricki.vremeplov/printscreen

U dvorištu porodice Lekić u Vranju kod Tuzi krije se nesvakidašnja priča koja već decenijama privlači pažnju mještana.

U starom bunaru dubokom oko 15 metara već više od 35 godina živi jegulja koja je u njega puštena još dok je bila mala, kako bi pomagala u održavanju čistoće vode.

Prema riječima vlasnika bunara Bahrudina Lekića, u bunar su nekada spuštene dvije male jegulje, ali je samo jedna opstala. Danas je teška oko dva kilograma i i dalje živi u gotovo potpunom mraku, što mnoge ostavlja u čudu.

Posebno je zanimljivo što je bunar godinama zatvoren i više se ne koristi, a jegulja i dalje preživljava u ograničenom prostoru. Vlasnik pretpostavlja da se hrani insektima i drugim sitnim organizmima koji dospiju u vodu.

Nekada je ovakav način održavanja bunara bio poznat u Zeti i Tuzima, ali je vremenom gotovo potpuno nestao. Za porodicu Lekić, ova neobična stanovnica bunara postala je dio porodične priče i lokalna atrakcija.

Bahrudin kaže da nema namjeru da je uznemirava, a ako jednog dana bunar bude zatvoren, plan je da jegulju puste u Skadarsko jezero.

„Zaslužila je slobodu nakon toliko godina“, poručio je Lekić, prenosi Podgorički vremeplov:

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Tagovi :

Jegulja

bunar

životinja

životne priče

Tuzi

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