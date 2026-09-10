Danas osjetno svježije, u ovim dijelovima mogući pljuskovi i grad

U Republici Srpskoj danas će na zapadu i sjeveru veći dio dana biti promjenljivo do pretežno oblačno i osjetno svježije.

Na istoku i jugu zadržaće se toplo i sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost.

Od sredine dana, uz jači razvoj oblaka na istoku i jugoistoku, očekuju se povremena kiša i pljuskovi. Lokalno su mogući i jači pljuskovi, uz pojavu grada i jakog vjetra.

Kasno uveče i tokom naredne noći kiša i pljuskovi mogući su na zapadu i sjeverozapadu.

Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dok će na istoku i jugu duvati jugozapadni vjetar. U zoni pljuskova mogući su jaki udari vjetra.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 20 stepeni Celzijusovih na zapadu i u višim predjelima do 34 stepena na istoku i jugu Srpske, saopštio je RHMZ.