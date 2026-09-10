Logo

U Srpskoj rođene 24 bebe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
10.09.2026 07:44

Komentari:

0
беба
Foto: pexels/Danik Prihodko

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, potom u Doboju pet, u Bijeljini tri, u Prijedoru, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Gradišci jedna, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i tri dječaka, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini djevojčica i dva dječaka, u Prijedoru dva dječaka, Nevesinju dvije djevojčice, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po djevojčica i dječak, a u Gradišci dječak.

U porodilištima u Zvorniku i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Republika Srpska

rođene bebe

Komentari (0)

Pročitajte više

Беба је мало дијете које је тек рођено или је у првим мјесецима живота

Svijet

Rođena beba čiji je embrion zamrznut prije više od 22 godine

1 h

0
Беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 36 beba

1 d

0
beba porodilište

Društvo

U Srpskoj rođeno 16 beba

2 d

0
beba

Svijet

Četvoro uhapšeno zbog ubistva bebe na jezeru

2 d

0

Više iz rubrike

У Српској испаљене 133 противградне ракете

Društvo

U Srpskoj ispaljene 133 protivgradne rakete

1 h

0
Једанаест аутобуса и више путничких возила са учесницима марша "Стазама егзодуса 2026"

Društvo

Autobusi sa učesnicima marša "Stazama egzodusa" krenuli ka Tumarama

1 h

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда.

Društvo

Slavimo svetog Mojsija Murina: Izgovorio je rečenicu koja je postala bezvremenska

2 h

0
хороскоп зодијак астрологија

Društvo

Ova 3 znaka očekuje veliki finansijski preokret

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

02

Kako rastu biljke u svemiru: Kineski astronauti otkrili nevjerovatne prizore

08

57

Petrović otkrio da li će poskupiti struja u Srpskoj

08

56

Cijena nafte probila psihološku granicu

08

54

Evropa strahuje zbog sukoba i slabijih zaliha

08

47

Nova terapija za vitiligo stiže u tableti

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima