U Srpskoj rođene 24 bebe

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 24 bebe, 10 djevojčica i 14 dječaka.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - sedam, potom u Doboju pet, u Bijeljini tri, u Prijedoru, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po dvije, te u Gradišci jedna, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i tri dječaka, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini djevojčica i dva dječaka, u Prijedoru dva dječaka, Nevesinju dvije djevojčice, u Trebinju i Istočnom Sarajevu po djevojčica i dječak, a u Gradišci dječak.

U porodilištima u Zvorniku i Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.