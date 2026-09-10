Autobusi sa učesnicima marša "Stazama egzodusa" krenuli ka Tumarama

Jedanaest autobusa i više putničkih vozila sa učesnicima marša "Stazama egzodusa 2026" krenulo je iz Doboja ka Tumarama u Federaciji BiH, odakle će pješačiti 22 kilometara do Stoga, u znak sjećanja na 31 godinu od stradanja i progona 1.920 srpskih porodica sa područja Vozuće, doline rijeke Krivaje, te južnog i zapadnog Ozrena.

Predsjednik Zavičajnog udruženja Zavidovićani sa sjedištem u Doboju Zoran Blagojević rekao je Srni da Srbi, koji su nekada živjeli na tom području, svakog 10. septembra organizuju marš "Stazama egzodusa", sa kojeg već godinama pozivaju one koji znaju da kažu gdje su tijela 129 Srba sa tog područja koji su živi zarobljeni, kao i da nalogodavci i izvršioci stravičnih zločina budu sankcionisani.

Sekretar ovog udruženja Zoran Panić kaže da će autobusi sa učesnicima, koji dolaze iz raznih krajeva Republike Srpske u kojima su pronašli spas nakon progona, kretati na relaciji Doboj-Gračanica-Lukavac-Modrac-Turija–Tumare.

U 7.30 časova pedviđeno je okupljanje učesnika u naselju Tumare kod crkve Presvete Trojice gdje će prisustvovati bogosluženju, nakon kojeg će stazom kamionskog puta maršrutom Tumare-Brijesnica Gornja-Kvrga Malčići-Borovci–Lozna–Stog.

Staza kojom će se kretati učesnici marša duga je 22 kilometra, a završiće se u naselju Stog kod Vozuće u opštini Zavidovići. Riječ o kamionskom putu kojim su se Srbi iz Vozuće i doline Krivaje povlačili pred pripadnicima takozvane Armije BiH.

Dolazak i okupljanje učesnika kod Crkve Svetog Đorđa planirano je između 14.00 i 15.00 časova.

Tu je predviđena liturgija i prisluživanje svijeća za poginule i nestale, polaganje vijenaca, prigodno obraćanje zvanica i domaćina, te ručak za učesnike marša i goste.

Srbi iz Vozuće protjerani su sa vjekovnih ognjišta u ofanzivi takozvane Armije BiH pod nazivima "Uragan", "Farz" i "Badr el Bosna".

Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine usljed ofanzive 23.000 muslimanskih vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH i odreda "El mudžahedin", te NATO bombardovanja potpomognutog njihovim jedinicama za brza dejstva, kao i pakistanskog kontingenta međunarodnih mirovnih snaga.

Tada je spaljeno više od 30 srpskih sela, protjerano 1.920 srpskih porodica sa 7.680 članova, ubijeno 459 boraca Vojske Republike Srpske i civila, dok se za većim brojem još traga.

Padom Vozuće, okončano je protjerivanje i etničko čišćenja Srba sa područja zeničke regije, započeto 1992. godine.

Zbog stravičnih zločina nad Srbima Vozuće i Zavidovića trenutno su osućeni samo ratni zločinac i nekadašnji načelnik Generalštaba takozvane Armije BiH Rasim Delić na tri godine pred Haškim tribunalom, kao i ratni zločinac, komandant Trećeg korpusa takozvane Armije BiH Sakib Mahmuljin, kojem je Apelaciono vijeće Suda BiH pravosnažno odredilo kaznu od osma godina zatvora, koje ne izdržava nakon bjekstva iz BiH.

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Mahmuljin je jedan od devetnaest identifikovanih i djelimično identifikovanih lica, pripadnika takozvane Armije BiH i stranih dobrovoljaca protiv kojih su podnesene krivične prijave o zločinima počinjenim nad Srbima na području Ozrena i Vozuće u julu i septembru 1995. godine, prenosi Srna.