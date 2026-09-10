Ljubiša Petrović: Nije krenulo dobro, pucanje "državotvorne" (SDS-a) u paramparčad

Autor:ATV redakcija
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SDS bi mogao da se raspadne u paramparčad nakon Opštih izbora 2026. godine, smatra Ljubiša Petrović, član Glavnog odbora ove partije i gradonačelnik Bijeljine.
"Ne sviđa se" Petroviću šta se trenutno dešava u predizbornoj kampanji, pa na društvenom mrežama najavljuje "pucanje državotvorne u paramparčad".
"Sve ovo što se dešava smrdi mi na:
- premijera koji je sigurno premijer u svakoj opciji
- ,,jedinstvenu” Vladu
- pucanje državotvorne u paramparčad
Nije krenulo dobro, pomiješali su se barjaci", naveo je Petrović.
Stavovi Ljubiše Petrovića često su se kosili sa odlukom organa SDS-a. O tome je često govorio u javnosti, gdje je žestoko kritikovao neke odluke.
Da se ne slaže ni sa kandidatom SDS-a za srpskog člana Predsjedništva, može se zaključiti i po njegovog "cover" slici na Fejsbuku. Naime, na njoj se Petrović srdačno pozdravlja sa Nebojšom Vukanoviće, čovjekom koji je kandidat za istu poziciju kao i SDS-ov Marinko Božović.
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