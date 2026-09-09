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Igor Dodik iznio rezultate: Minić vodi više od pet odsto, SNSD na 40 odsto

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09.09.2026 22:36

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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић
Foto: Utupljena fotografija

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić trenutno ima prednost veću od pet odsto, dok podrška SNSD-u dostiže 40 odsto, izjavio je organizacioni sekretar ove stranke Igor Dodik, pozivajući se na istraživanja koja sprovodi izborni štab.

Dodik je istakao da SNSD svakodnevno prati raspoloženje birača, koristeći istraživanja nekoliko agencija i fokus-grupe u lokalnim zajednicama.

"Savo Minić danas ima prednost veću od pet odsto i ona kontinuirano raste. Sa druge strane imate protivkandidata koji nije htio da glasa za sebe da bude kandidat i koji nije htio da preuzme odgovornost, a sada nije prihvatio ni televizijski duel", rekao je Dodik za RTRS.

Prema njegovim riječima, kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović ima "neupitnu prednost", dok stranka na predstojećim izborima računa na osvajanje 33 ili 34 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"SNSD dostiže 40 odsto podrške. Procjenjujemo da ćemo nakon 4. oktobra, zajedno sa koalicionim partnerima, doći do dvotrećinske većine", rekao je Dodik.

Dodao je da SNSD očekuje šest mandata u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kao i da sa koalicionim partnerima računa na četiri delegata u Domu naroda.

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Tagovi :

SNSD

Igor Dodik

izbori

Izbori 2026.

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