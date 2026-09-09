Slijepi muškarac u Engleskoj pijan vozio 240 kilometara

Slijepi muškarac koji je bez vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola prešao oko 240 kilometara automobilom svoje partnerke osuđen je u Engleskoj na uslovnu zatvorsku kaznu.

Entoni Hol (50), koji je prije dvije godine potpuno izgubio vid, policiji je nakon hapšenja ispričao i kako je uspio da pređe toliku udaljenost – na auto-putu je pratio svjetla teretnog vozila.

Hol je zaustavljen 29. juna u 1.45 časova na auto-putu M6 kod Karlajla, na sjeverozapadu Engleske, nakon što je primijećeno da automobilom prelazi iz jedne trake u drugu i izlazi na zaustavnu traku.

Kako prenosi BBC, policija je te noći dobila informaciju da se auto-putem kreće vozač koji je pod dejstvom alkohola i slijep.

Krenuo nakon četiri flaše vina

Hol je policiji rekao da je krenuo iz svog doma u Hadersfildu nakon što su on i njegova partnerka popili četiri flaše vina.

Automobil je, kako je utvrđeno, uzeo bez njenog pristanka.

Policajac koji ga je zaustavio osjetio je alkohol u njegovom dahu, a alkotestom je na licu mjesta izmjereno 50 mikrograma alkohola na 100 mililitara izdahnutog vazduha.

Kasnije je u policijskoj stanici izmjereno 46 mikrograma, dok je zakonska granica u Engleskoj i Velsu 35 mikrograma.

Hol je policajcima objasnio da je potpuno izgubio vid prije otprilike dvije godine, ali da još može da razazna pojedina svjetla.

Tokom vožnje auto-putem, rekao je, orijentisao se tako što je pratio svjetla teretnog vozila.

Uprkos tome, uspio je da pređe oko 240 kilometara, a tokom puta se čak zaustavio na benzinskoj stanici kako bi natočio gorivo. Radnik na pumpi napunio mu je rezervoar.

Htio da pobjegne u Škotsku

Hol je policiji rekao da je namjeravao da ode u Škotsku jer je želio da pobjegne od svog doma, veze i finansijskih problema.

Njegova advokatica Adel Grejem rekla je pred sudom da Hol ranije nije osuđivan i da je neposredno prije nego što je krenuo na put doživio psihički slom.

Prema njenim riječima, osjećao se zarobljeno u vlastitom domu i želio je da se što više udalji od dotadašnjeg života.

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"Ovo je bila osoba u krizi koja je, dok je bila u krizi, donijela lošu odluku", rekla je Grejem.

Dobio 36 sedmica zatvora, ali neće odmah iza rešetaka

Prekršajni sud u Kirklesu saopštio je da je Hol ranije priznao krivicu za više d‌jela, uključujući opasnu vožnju, vožnju pod dejstvom alkohola, vožnju bez dozvole i osiguranja, kao i neovlašćeno uzimanje automobila.

Osuđen je na 36 sedmica zatvora, ali je izvršenje kazne uslovno odloženo na 18 mjeseci.

Sudija Trejsi Mek Erlajn-Berns navela je da je slučaj dovoljno ozbiljan za zatvorsku kaznu, ali je prilikom odluke uzela u obzir činjenicu da Hol ranije nije osuđivan i da se suočavao s teškim ličnim okolnostima.

Naloženo mu je i da učestvuje u programu rehabilitacije i da se 90 dana uzdržava od alkohola.

Dobio je i zabranu upravljanja vozilom u trajanju od 12 mjeseci – iako ni u trenutku incidenta nije imao vozačku dozvolu – te mora da plati 272 funte sudskih troškova, prenosi Tan‌jug.