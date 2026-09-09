Tramp otkrio kada će se završiti rat sa Iranom

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp smatra da će sukob sa Iranom biti okončan odmah nakon izbora za Kongres u Americi u novembru.
"Mislim da će se rat završiti odmah nakon izbora jer oni ne mogu da izdrže duže. Očajnički pokušavaju da utiču na izbore", rekao je Tramp prije polaska na Nacionalnu konvenciju Republikanske stranke u Dalasu.
Iran je danas saopštio da su izvršili napad na deset brodova nedaleko od Ormuskog moreuza nakon što je Amerika potopila pet iranskih naftnih tankera.
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Zbog novih sukoba, cijena nafte danas je premašila stotinu dolara po barelu prvi put u protekla dva mjeseca.
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