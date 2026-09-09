Tramp: Putin želi dogovor o okončanju sukoba u Ukarjini

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi dogovor o okončanju sukoba u Ukrajini.

"Putin želi dogovor i ukoliko to želi i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, to bilo lijepo", rekao je Tramp.

Za jučerašnji telefonski razgovor sa Putinom, Tramp je rekao da je bio odličan.

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Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da su dva lidera postigla dogovor da nastave rad na humanitarnim pitanjima.