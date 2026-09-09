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Tramp: Putin želi dogovor o okončanju sukoba u Ukarjini

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09.09.2026 21:27

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi dogovor o okončanju sukoba u Ukrajini.

"Putin želi dogovor i ukoliko to želi i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, to bilo lijepo", rekao je Tramp.

Za jučerašnji telefonski razgovor sa Putinom, Tramp je rekao da je bio odličan.

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Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da su dva lidera postigla dogovor da nastave rad na humanitarnim pitanjima.

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Donald Tramp

Vladimir Putin

Amerika

Ukrajina

Rusija

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