Tramp: Putin želi dogovor o okončanju sukoba u Ukarjini

Autor:ATV redakcija
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Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da ruski predsjednik Vladimir Putin želi dogovor o okončanju sukoba u Ukrajini.
"Putin želi dogovor i ukoliko to želi i ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski, to bilo lijepo", rekao je Tramp.
Za jučerašnji telefonski razgovor sa Putinom, Tramp je rekao da je bio odličan.
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Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je da su dva lidera postigla dogovor da nastave rad na humanitarnim pitanjima.
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