Minić: Pratimo situaciju nakon nevremena u Laktašima, građani nisu sami

Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je u kontaktu sa gradonačelnikom Laktaša Miroslavom Bojićem, te da se prati situacija u ovom gradu nakon snažnog nevremena.

"Strašno je kada voda uđe u domove i zato je najvažnije da ljudi znaju da nisu sami. Poput vatrogasaca koji su promtno reagovali i sve ostale nadležne službe moraju biti uz građane i na terenu", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Gradovi i opštine Snažno nevrijeme pogodilo Laktaše: Voda ulazila u kuće, reagovali vatrogasci

Podsjećamo, promjena vremena stigla je danas u Republiku Srpsku. U Laktašima je padalo led i jaka kiša. Nakon intenzivnih padavina, voda je mještanima ušla u kuće nakon čega su intervenisali vatrogasci. Naselje Jakupovci na području Laktaša je zbog olujnog nevremena ostalo bez električne energije.