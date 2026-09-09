Minić: Pratimo situaciju nakon nevremena u Laktašima, građani nisu sami

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Premijer Republike Srpske Savo Minić istakao je da je u kontaktu sa gradonačelnikom Laktaša Miroslavom Bojićem, te da se prati situacija u ovom gradu nakon snažnog nevremena.
"Strašno je kada voda uđe u domove i zato je najvažnije da ljudi znaju da nisu sami. Poput vatrogasaca koji su promtno reagovali i sve ostale nadležne službe moraju biti uz građane i na terenu", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Gradovi i opštine
Snažno nevrijeme pogodilo Laktaše: Voda ulazila u kuće, reagovali vatrogasci
Podsjećamo, promjena vremena stigla je danas u Republiku Srpsku. U Laktašima je padalo led i jaka kiša. Nakon intenzivnih padavina, voda je mještanima ušla u kuće nakon čega su intervenisali vatrogasci. Naselje Jakupovci na području Laktaša je zbog olujnog nevremena ostalo bez električne energije.
U kontaktu sam sa gradonačelnikom Laktaša i pratimo situaciju nakon snažnog nevremena.— Savo Minić (@minic_savo) September 9, 2026
Strašno je kada voda uđe u domove i zato je najvažnije da ljudi znaju da nisu sami. Poput vatrogasaca koji su promtno reagovali i sve ostale nadležne službe moraju biti uz građane i na terenu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
3 h1
Republika Srpska
4 h1
Najnovije
Najčitanije
22
17
22
05
21
51
21
50
21
43
Trenutno na programu