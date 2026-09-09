Cvijanović: Republika Srpska uvijek na prvom mjestu

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je večeras na predizbornoj tribini u Bijeljini da je Republika Srpska uvijek na prvom mjestu.

"Ovo večeras pokazuje da je pobjeda naša, naš je Savo Minić, čovjek, mlad, patriota, bio borac kao mladić, otac troje djece, uvijek uz nas u timu i uvijek u timu za Republiku Srpsku", istakla je Cvijanovićeva.

Istakla je da je Savo Minić izbor Milorada Dodika.

"Zato SNSD zna da mi kao tim uvijek stojimo uz ono što kaže naš predsjednik jer smo svi dio tog velikog tima.Hvala našem predsjedniku što je izdržao najteže bitke koje čovjek i političar može izdržati. U životu nisam nikad vidjela čovjeka koji koji nikad ne odustaje i koji se zove Milorad Dodik", istakla je Cvijanovićeva te dodala:

"Ovo što smo izgradili zajedno, ono što smo uspjeli uraditi da zaštiti Republiku i da ona ima pravo i da priča i da misli i da radi i djeluje. To je politički kapital koji mi kao narod ne smijemo izgubiti".

Istakla je da će se boriti da u svakom mjestu na planeti, tamo gdje su drugi posijali laž, posadim istinu.

"To je moja obaveza prema Republici Srpskoj i našem narodu. To nije moguće ako nemate jaku politiku, ako nemate liderstvo, ako nemate plan i ako nemate ljude. Hvala Bogu, SNSD ima to sve, a to znači Republika Srpska ima to sve", ističe Cvijanovićeva.

Republika Srpska je svetinja i njena budućnost mora ostati u sigurnim rukama. Našoj Republici ne trebaju kolebljivi i nepouzdani, već provjereni i dokazani ljudi. Oni koji mogu, hoće i znaju kako da zaštite njene interese. Oni koji pripadaju najvećoj političkoj porodici u Srpskoj koju… pic.twitter.com/a03ZwSu0L5 — Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 9, 2026

Poručuje da ne dozvolimo da nam izmakne ono što se zove sigurna budućnost Republike Srpske.

"Zapamtite, ona leži u ovoj političkoj opciji, mi smo ti koji ne umičemo, a ne oni drugi. Zaista mislim da Savo Minić nema protivkandidate jer kad vidim ko su protivkandidati, zamislim ih bilo gdje na planeta i hoću da umrem od sramote", istakla je Cvijanovićeva.

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Ona je istakla da je Minić prihvatio obavezu koja znači braniti Republiku Srpsku.

"Onaj drugi što se kandidovao (Branko Blanuša) nije vjerovao samom sebi pa je ujutru glasao protiv sebe, a onda popodne za sebe. Ako ne vjeruješ sebi, ne možeš očekivati od naroda da ti vjeruje. Savo Minić i ono što mi radimo zajedno je stvar vjere u ono u šta se zalažemo, ono što branimo", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je Republika Srpska uvijek na prvom mjestu.

"Nikad ne pobjeđuje pojedinac nego uvijek pobjeđujemo kada smo okupljeni.Neću vas iznevjeriti jer bi to značilo izdaju, a mi nismo izdajnici, mi smo borci i ljudi Republike Srpske koji možemo podnijeti pritisak jer znamo šta branimo", istakla je Cvijanovićeva.