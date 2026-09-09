Minić: Idemo po još jednu pobjedu za naše domaćine, razvoj, napredak i snažnu Srpsku

Foto: @minic_savo / X

Idemo po još jednu pobjedu za naše domaćine, za razvoj i napredak, za snažnu Republiku Srpsku, istakao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić na predizbornoj Tribini u Bijeljini.

Republika Srpska Cvijanović: Republika Srpska uvijek na prvom mjestu "Hvala Bijeljini na večerašnjoj energiji, podršci i povjerenju! Semberija je srce naše poljoprivrede i žitnica Republike Srpske. Svojim prisustvom večeras su Semberci potvrdili da smo na dobrom putu kada su u pitanju podrška našim poljoprivrednicima i očuvanju sela", istakao je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks. Hvala Bijeljini na večerašnjoj energiji, podršci i povjerenju! Semberija je srce naše poljoprivrede i žitnica Republike Srpske. Svojim prisustvom večeras su Semberci potvrdili da smo na dobrom putu kada su u pitanju podrška našim poljoprivrednicima i očuvanju sela.

Idemo po još jednu… pic.twitter.com/lbQYSlQNdn — Savo Minić (@minic_savo) September 9, 2026

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