Цвијановић: Република Српска увијек на првом мјесту

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић поручила је вечерас на предизборној трибини у Бијељини да је Република Српска увијек на првом мјесту.
"Ово вечерас показује да је побједа наша, наш је Саво Минић, човјек, млад, патриота, био борац као младић, отац троје дјеце, увијек уз нас у тиму и увијек у тиму за Републику Српску", истакла је Цвијановићева.
Истакла је да је Саво Минић избор Милорада Додика.
"Зато СНСД зна да ми као тим увијек стојимо уз оно што каже наш предсједник јер смо сви дио тог великог тима.Хвала нашем предсједнику што је издржао најтеже битке које човјек и политичар може издржати. У животу нисам никад видјела човјека који који никад не одустаје и који се зове Милорад Додик", истакла је Цвијановићева те додала:
"Ово што смо изградили заједно, оно што смо успјели урадити да заштити Републику и да она има право и да прича и да мисли и да ради и дјелује. То је политички капитал који ми као народ не смијемо изгубити".
Истакла је да ће се борити да у сваком мјесту на планети, тамо гдје су други посијали лаж, посадим истину.
"То је моја обавеза према Републици Српској и нашем народу. То није могуће ако немате јаку политику, ако немате лидерство, ако немате план и ако немате људе. Хвала Богу, СНСД има то све, а то значи Република Српска има то све", истиче Цвијановићева.
Република Српска је светиња и њена будућност мора остати у сигурним рукама. Нашој Републици не требају колебљиви и непоуздани, већ провјерени и доказани људи. Они који могу, хоће и знају како да заштите њене интересе. Они који припадају највећој политичкој породици у Српској коју… pic.twitter.com/a03ZwSu0L5— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 9, 2026
Поручује да не дозволимо да нам измакне оно што се зове сигурна будућност Републике Српске.
"Запамтите, она лежи у овој политичкој опцији, ми смо ти који не умичемо, а не они други. Заиста мислим да Саво Минић нема противкандидате јер кад видим ко су противкандидати, замислим их било гдје на планета и хоћу да умрем од срамоте", истакла је Цвијановићева.
Република Српска
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Она је истакла да је Минић прихватио обавезу која значи бранити Републику Српску.
"Онај други што се кандидовао (Бранко Блануша) није вјеровао самом себи па је ујутру гласао против себе, а онда поподне за себе. Ако не вјерујеш себи, не можеш очекивати од народа да ти вјерује. Саво Минић и оно што ми радимо заједно је ствар вјере у оно у шта се залажемо, оно што бранимо", рекла је Цвијановићева.
Она је додала да је Република Српска увијек на првом мјесту.
"Никад не побјеђује појединац него увијек побјеђујемо када смо окупљени.Нећу вас изневјерити јер би то значило издају, а ми нисмо издајници, ми смо борци и људи Републике Српске који можемо поднијети притисак јер знамо шта бранимо", истакла је Цвијановићева.
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