Veliki korak u borbi protiv HIV-a: Novi materijal ruskih naučnika smanjio virus 100.000 puta

Ruski naučnici su koristili jedinjenja sa katjonima rijetkih zemalja kao osnovu za lijek efikasan protiv HIV-a, kao i jedinjenja za inaktivaciju drugih patogena.

Ona ne samo da ubijaju opasne mikroorganizme već i ubrzavaju zarastanje tkiva, saopštila je pres služba Ruskog tehničkog univerziteta MIREA.

"Ruski istraživači su stvorili nove lijekove sa katjonima rijetkih zemalja iz serije lantanida i itrijumom. Oni su sposobni da inaktiviraju HIV-1, kao i polio, adenovirus, herpes simpleks i brojne bakterije i gljivice. Testiranje razvoja na uzorcima živog, aktivnog HIV-1 omogućilo im je da smanje njegov broj za 100.000 puta", navela je pres služa univerziteta za TASS.

Kako se ističe, ovo novo rješenje otvara put stvaranju dezinfekcionih sredstava i zavoja za rane sljedeće generacije sa antimikrobnim i antivirusnim svojstvima.

Proizvodi testirani na ćelijskoj kulturi dolaze u obliku hidrogelova i rastvora, što omogućava optimalan izbor konzistencije za različite primjene, od filtera za maske i prečistača vazduha do hidratantnih zavoja za zarastanje rana.

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"Naši materijali djeluju kao 'pametne' barijere. Oni ne samo da blokiraju, već aktivno uništavaju mikrobe, a istovremeno ostaju bezbjedni za ljudsko tkivo", istakla je doktorka hemijskih nauka i profesorka na Katedri za inženjerstvo materijala Instituta za napredne inženjerske tehnologije i direktorka Centra za istraživanje i obrazovanje višerazmjernog inženjerstva materijala na RTU MIREA Galina Kuzmičeva, saopštila je pres služba univerziteta.

Naučnici se spremaju da dobiju tri patenta. Lijekovi koje razviju mogli bi da se koriste u medicini, bezbjednosnim sistemima i proizvodnji lične zaštitne opreme sljedeće generacije, objasnio je univerzitet.

HIV-1 je najčešći tip virusa širom svijeta, uzrokujući veliku većinu slučajeva u Rusiji, Evropi i Sjedinjenim Državama. Veoma je virulentan (sposoban da izazove bolest) i dovodi do brzog otkaza imunog sistema bez liječenja. HIV-2 je ređi i manje agresivan tip virusa. Prvenstveno se nalazi u zemljama zapadne Afrike, prenosi Tanjug.