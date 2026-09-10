Epl predstavio novi preklopni mobilni telefon

Autor:ATV redakcija
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Američki tehnološki gigant "Epl" predstavio je danas javnosti svoj prvi preklopni mobilni telefon "Ajfon Duo".
Analitičari su naveli da je preklopni telefon test od ključne važnosti za američku kompaniju koja nije imala nikakav hit proizvod od "Erpodsa" prije desetak godina.
Predstavljanje prvog preklopnog telefona je prvi veći događaj za "Epl" od dolaska direktora Džona Tirnusa koji je tu funkciju preuzeo 1. septembra od Tima Kuka, prenosi AFP.
Tirnus /51/ ušao je u dizajnerski tim "Epla" 2001. godine i svojim radom probio se do rukovođenja inžinjerskih timova odgovornih za cijelu proizvodnu liniju američkog giganta, uključujući "Ajfone" koji donose najveći dio prihoda, prenosi Srna.
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