Rođena beba čiji je embrion zamrznut prije više od 22 godine

Žena stara 54 godine u Atini porodila se nakon što joj je u decembru prenijet embrion koji je bio zamrznut više od 22 godine, saopštio je danas medicinski tim.

Beba, teška 3.490 grama, rođena je nakon što je embrion, koji je zamrznut metodom krioprezervacije 17. marta 2004. godine, prenet 23. decembra 2025. godine u jednoj privatnoj klinici u Atini, prenosi "Katimerini".

Medicinski tim je saopštio da je između krioprezervacije embriona i rođenja prošlo 22 godine, pet mjeseci i 23 dana, što je, prema njihovim navodima, najduži zabilježeni period čuvanja embriona zamrzavanjem koji je rezultirao rođenjem žive bebe, a koji je objavljen u medicinskoj literaturi.

U ranije objavljenim slučajevima radilo se o embrionima zamrznutim 18 godina i tri meseca u Japanu i 17 godina u Izraelu.

Tim je prikupio kliničke i laboratorijske podatke i planira da slučaj pošalje na objavljivanje u međunarodnom medicinskom časopisu.

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Žena, koju grčki mediji identifikuju kao Kristinu Rapti-Celepi, podvrgla se transferu embriona 2004. godine i nakon prvog pokušaja rodila sina.

Njihov 21-godišnji sin poginuo je u saobraćajnoj nesreći u oktobru 2025. godine.

Rapti-Celepi je nakon toga odlučila da iskoristi embrione koji su ostali zamrznuti nakon njenog prvobitnog liječenja neplodnosti.

Postupak je završen prije nego što je napunila 54 godine, koliko iznosi zakonska starosna granica za medicinski potpomognutu oplodnju u Grčkoj.

Dobila je neophodno odobrenje Nacionalne uprave za medicinski potpomognutu oplodnju.

Njen ginekolog Konstantinos Pantos, generalni sekretar Helenskog društva za reproduktivnu medicinu, ocijenio je da ovo rođenje predstavlja značajan klinički i naučni događaj i istakao da medicinski potpomognuta oplodnja mora da uspostavi ravnotežu između regulatornih zahteva i bezbednosti pacijenata, sa jedne strane, i humanih aspekata, sa druge strane.

Roditelji su rekli da njihova ćerka ne može da zamijeni njihovog sina, ali da je u njihov dom vratila "nadu i svjetlost".

(sputnik srbija)