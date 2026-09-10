Počelo suđenje Huaveju u Americi: Tužilac tvrdi da postoji i snimak krađe robotske ruke

Američki tužilac je na početku suđenja kineskom Huaveju opisao tog tehnološkog giganta kao kriminalnu organizaciju koja je krala od američkih kompanija kako bi izgradila svoje telekomunikaciono carstvo.

„Krađa, laži, zataškavanje. Tokom 20 godina Huavej, ogromna kineska telekomunikaciona kompanija, na taj je način nanosio štetu američkim kompanijama i zloupotrebljavao američki finansijski sistem, sve u nastojanju da zavlada telekomunikacionom industrijom širom svijeta“, rekao je advokat Ministarstva pravosuđa SAD Tejlor Stout u uvodnom izlaganju tužilaštva na saveznom sudu u Bruklinu.

Tužilac je porotnicima poručio da je Huavej kovao zavjeru radi krađe poslovnih tajni od pet američkih kompanija, uključujući izvorni kod operativnog sistema za internetske rutere kompanije Sisko sistems i robotsku ruku za testiranje telefona kompanije Ti-Mobil, kako bi stekao nepravednu konkurentsku prednost i proširio svoje poslovanje.

„Čućemo svjedočenja ljudi koji su uhvatili Huavej na djelu dok je pokušavao da ukrade američku tehnologiju“, naveo je Stout, dodajući da postoji i snimak na kojem se vidi kako zaposleni krade robotsku ruku.

Advokat odbrane: Nije postojao kriminalni plan

S druge strane, odbrana je na sudu prikazala sasvim drugačiju sliku kompanije i njenog uspjeha.

„Radi se o konkurenciji, a ne o zavjeri. Inovaciji, a ne o krađi. Običnim poslovnim dogovorima, a ne o kriminalnom ponašanju. Huavej je zaslužio svoj uspjeh. Nije postojao kriminalni plan“, izjavio je u uvodnom izlaganju Brajan Heberlig, jedan od advokata koji zastupaju Huavej.

Kazao je i da će tužioci opisivati rutinske aktivnosti globalnih tehnoloških kompanija, „ali će te uobičajene postupke iskriviti kako bi ih prikazali kao krivična djela“.

„Država izdvaja pojedinačne događaje koji se ne bi smjeli tumačiti kao dokaz sveobuhvatne zavjere kakva nikada nije postojala“, upozorio je.

Istakao je da su incidenti povezani sa kompanijama Sisko i Ti-Mobil bili „postupci pojedinih zaposlenih“ te da je Huavej nastojao da ispravi situaciju nakon što je za njih saznao.

Drugi incident, u kojem je zaposleni neovlašćeno fotografisao Fudžicuov mrežni uređaj na sajmu, bio je „nerazuman potez“ pojedinca koji je „odmah dobio otkaz“, nastavio je advokat odbrane.

Sudski postupak započeo 2018. godine

Huavej je poznat po svojoj telekomunikacionoj opremi i mobilnim telefonima, a posljednjih godina i po AI čipovima. Posluje globalno, ali njegova mrežna oprema ograničena je u SAD, s obzirom na to da je dobavljačima zabranjeno da mu izvoze američku robu i tehnologiju bez odobrenja Ministarstva trgovine, piše Rojters.

Agencija podsjeća da je sudski postupak protiv Huaveja započeo 2018. godine optužnicom kojom se kompanija i njena finansijska direktorka terete za bankovnu prevaru i kršenje sankcija, zbog navodnog lažnog prikazivanja poslovanja u Iranu kako bi zaobišli američke sankcije i prebacili milione dolara kroz američki finansijski sistem.

Tokom sljedećih godina slučaj je prerastao u opsežnu optužnicu koja uključuje i reketiranje, odnosno obrazac nezakonitih aktivnosti koje provodi određeni poslovni subjekt radi ostvarivanja profita.

Očekuje se da će suđenje trajati tri mjeseca

Naime, 2018. godine finansijska direktorka Huaveja Meng Vandžou pritvorena je u Vankuveru na osnovu američkog naloga za hapšenje izdatog u sklopu izvorne optužnice. Gotovo tri godine protivila se izručenju, prije nego što joj je, na osnovu diplomatskog sporazuma između SAD, Kine i Kanade, dozvoljen povratak u Kinu.

Optužbe protiv nje odbačene su 2022. godine u sklopu sporazuma o odlaganju krivičnog gonjenja, ali priznanja koja je iznijela biće predočena kao dokaz na suđenju, za koje se očekuje da će trajati tri mjeseca.

Krivični postupak djelimično se temelji na izvještajima Rojtersa iz 2012. i 2013. godine o bliskim vezama između Huaveja i kompanije Skajkom, koja je poslovala u Iranu.

Rojters je izvijestio da je Skajkom 2010. godine ponudio prodaju računarske opreme kompanije Hjulit-Pakard, koja je podlijegala embargu, najvećem iranskom mobilnom operateru, i to u vrijednosti od najmanje 1,3 miliona evra.

Rojters je takođe izvijestio da je Meng bila članica Upravnog odbora Skajkoma u periodu od februara 2008. do aprila 2009. godine, pprenosi Indeks