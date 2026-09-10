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Petoro mrtvih i 86 nestalih nakon požara na trajektu na Filipinima

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10.09.2026 06:47

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Ова фотографија, коју је уступила Филипинска обалска стража, приказује остатке трајекта МВ „Џун Астер“, који се запалио код провинције Палаван на западу Филипина у четвртак, 10. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Philippine Coast Guard via AP

Najmanje petoro ljudi je poginulo, a za 86 se još traga nakon što je na trajektu na Filipinima izbio požar, saopštila je obalska straža.

Spašene su 43 osobe sa broda „MV June Aster“, koji je prevozio ukupno 134 putnika i člana posade. Trajekt je plovio prema popularnom turističkom odredištu Koron kada ga je zahvatio plamen, piše Bi-Bi-Si.

Potraga u teškim uslovima

Spasilačka operacija je u toku, ali je otežavaju loši vremenski uslovi. Portparol obalske straže izjavio je da je more tokom noći bilo veoma talasasto, a morske struje izuzetno snažne.

Zbog toga je brod otplovio dalje od mjesta na kojem se nalazio u trenutku slanja poziva u pomoć. Plovilo se sa prvobitne pozicije, udaljene četiri nautičke milje od mjesta Barangaj Turda, pomjerilo na udaljenost od 7,68 nautičkih milja.

U potrazi, uz državne službe, učestvuju i lokalni ribari volonteri.

„Danas radimo neumorno jer vjerujemo da je u ovakvim situacijama vrijeme presudno“, rekao je portparol.

Izrazio je saučešće porodicama poginulih i poručio da razumiju tjeskobu onih koji još čekaju vijesti. Vlasti su pozvale porodice koje još nisu prijavile nestanak svojih članova da to učine kako bi se utvrdio tačan spisak svih osoba na brodu.

Porodice čekaju vijesti

En Magbanua sa tjeskobom iščekuje informacije o svom bratu Marlonu, koji je bio na trajektu. Rekla je za Bi-Bi-Si da je Marlonova supruga na putu prema bolnici nakon što je čula da su ga tamo vidjeli.

„Nadamo se da će nam vrijeme ići u prilog“, kaže En.

Rej Garsija, čija su tri člana porodice među nestalima, rekao je da su se Mej Lorejn Galera-Navoa, njen suprug Elajzer Navoa i njihova trogodišnja kćerka Hiraja Džoj vraćali kući u El Nido na Palavanu nakon očeve sahrane na ostrvu Luzon.

Porodica je objavila apel za informacije i iskoristila fotografiju koju im je Mej poslala sa trajekta prije nesreće.

„Još nismo dobili nikakve vijesti. Zato komentarišemo objave na lokalnim portalima i nadamo se bilo kakvoj informaciji. I dalje se nadamo i molimo za njihovu bezbjednost“, rekao je Garsija.

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putnički brod

Trajekt

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