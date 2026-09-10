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Iran pred Savjetom bezbjednosti UN zbog širenja nuklearnog oružja

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10.09.2026 06:41

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Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Teheran je nakon američkih napada saopštio da je Iran spreman za intenzivnije napade ukoliko Vašington nastavi sa udarima.

Međunarodna agencija za atomsku energiju usvojila je rezoluciju kojom je prijavila Iran Savjetu bezbjednosti UN zbog kršenja obaveza u oblasti neširenja nuklearnog oružja.

Iran je spreman za intenziviranje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i pojačaće protivnapade ukoliko Vašington nastavi da napada njegovu teritoriju i infrastrukturu, izjavio je neimenovani visoki iranski zvaničnik.

Prethodno je Iranska revolucionarna garda saopštila da bi rat sa SAD mogao da se završi ako Vašington prestane da prijeti Iranu i odgovori na uslove koje je postavio.

Odbor guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) usvojio je rezoluciju kojom se Iran, prvi put u posljednjih 20 godina, prijavljuje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) zbog kršenja obaveza u oblasti neširenja nuklearnog oružja.

Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da su napadi na Jordan „odmazda“ koja je uslijedila zbog američkih napada na iranske tankere.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova oštro je osudilo napade na iranske naftne tankere, ocijenivši da oni predstavljaju prijetnju regionalnoj bezbjednosti.

(RTS)

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Amerika

Teheran

Savjet bezbjednosti UN

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