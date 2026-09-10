Amerikanci mijenjaju politiku prema sukobu u Ukrajini? Uloga jednog čovjeka može biti presudna

Direktor CIA-e Džon Retklif mogao bi preuzeti veću ulogu u američkim kontaktima s Moskvom i Kijevom, dok Bijela kuća razmatra promjene u timu za pregovore o okončanju sukoba u Ukrajini.

Američki zvaničnici su, prema navodima „Fajnenšel tajmsa“, evropskim partnerima prenijeli da bi Retklif mogao intenzivnije učestvovati u posrednim razgovorima između Rusije i Ukrajine.

Time bi dio sadašnje uloge mogli izgubiti specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner, zet predsjednika Donalda Trampa, koji su do sada predvodili kontakte s obje strane.

List navodi da konačna odluka još nije donesena i da je CIA odbila komentarisati ove informacije. Bijela kuća je, s druge strane, demantovala navode o promjeni pregovaračkog tima i saopštila: „Cijela ova priča je potpuno lažna vijest. Nijedan od tih navodnih razgovora se ne događa. Specijalni izaslanik Vitkof i Džared Kušner nastavljaju veoma naporno raditi na mirovnom sporazumu, a predsjednik im u potpunosti vjeruje da vode pregovore u ime Sjedinjenih Američkih Država.“

Prema istom izvještaju, Retklif je krajem avgusta iznenada posjetio Moskvu, gdje je sa visokim obavještajnim zvaničnicima razgovarao o ratovima u Ukrajini i Iranu, kao i o ruskim hibridnim prijetnjama Evropi.

Ukrajinska obavještajna služba potom je izvijestila predsjednika Volodimira Zelenskog da ta posjeta može značiti Retklifov jači angažman u američkim pokušajima da zaustave rusku invaziju.

Pregovori pod američkim vođstvom, kako se navodi, mjesecima nisu dali rezultat, a dodatno su usporeni nakon izbijanja rata u Iranu.

„Ovo se ne može riješiti povremenim uključivanjem i isključivanjem. Ovo je veoma složen sukob. Potreban je propisno organizovan, cjelodnevni rad na svakom pitanju. To se sada ne događa“, rekao je jedan od izvora „Fajnenšel tajmsa“, a prenosi Kliks.