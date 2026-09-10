Tramp obećao po 5.000 dolara svakom Amerikancu ako Republikanci pobijede na međuizborima

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je na prvoj međuizbornoj konvenciji Republikanske stranke u Dalasu da će svaki odrasli građanin SAD-a dobiti 5.000 dolara (8.850 KM) ako republikanci zadrže kontrolu nad Predstavničkim domom i Senatom u novembru.

Tramp je tokom gotovo dvočasovnog govora naveo da je isplata moguća zahvaljujući ogromnoj ekonomskoj snazi, dok je istovremeno oštro napao Demokratsku stranku i pozvao birače da glasaju kao da se on lično nalazi na glasačkom listiću.

Okupljenima je poručio da je njegov drugi mandat bio najuspješniji u istoriji, uprkos tome što se njegov trenutni rejting odobravanja kreće oko 38 odsto.

Njegovo najavljeno obećanje o novčanoj dividendi odmah je otvorilo etička pitanja u javnosti, ali se Tramp u nastavku nastupa primarno fokusirao na upozorenja o posljedicama eventualne pobjede demokrata.

„Molim vas da se pretvarate da sam na glasačkom listiću. Ako izgubimo, izgubićete granicu, poreske olakšice, sigurnost i bogatstvo“, rekao je Tramp.

Optužio je političke protivnike da predstavljaju radikalni komunizam i poručio da će ga pobijediti u Americi.

Pored stranačkih zvaničnika, Trampu su podršku na sceni pružili i UFC borci Bo Nikal i Džastin Gejtdži, koji su dobili više vremena za obraćanje od većine političara. Nastavak konvencije najavljen je za četvrtak, kada bi centralni govor trebalo da održi potpredsjednik Džej Di Vens.