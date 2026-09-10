Novak Đoković potpuno iznenadio najpoznatijeg novinara

Nema gdje Novak Đoković nije ostavio trag u istoriji tenisa. Pa čak i nakon što je poražen u prvom kolu US opena ove godine od Marijana Navonea iz Argentine u pet setova, srpski teniser se ponovo našao u centru pažnje kako se sam turnir približava kraju, ovoga puta zbog jedne zaista impresivne i nevjerovatne brojke.

Nju je prvi uspio da uoči najpoznatiji teniski novinar na planeti, Žoze Morgado iz Portugala, koji već decenijama prati dešavanja iz bijelog sporta i prenosi ih svijetu. A sve se dogodilo nakon što je Aleksander Zverev ranije noćas uspio da obezbijedi plasman u polufinale US opena.

Novak Đoković je ponovo uradio nešto što nisu mogli ni Rodžer Federer, ni Rafael Nadal. Naime, srpski teniser je jedini kojem je čak sedam (7) puta pošlo od ruke da dođe do polufinala sva četiri Grend slema u jednoj kalendarskoj godini.

Players to reach at least the semifinals on all Grand Slams in the same year (Men's Singles, Open Era):



Djokovic (7 times!!!)

Federer (5!)

Nadal (2)

Laver

Roche

Lendl

Murray

Sinner

ZVEREV



Good company for Sascha here... — José Morgado (@josemorgado) September 10, 2026

Novak Đoković daleko ispred Federera i Nadala

Žoze Morgado je zbog toga reagovao sa nekoliko uzvičnika pored njegovog imena, označavajući potpuno zaprepašćenje. Naime, Rodžer Federer je to uradio pet puta, a Rafael Nadal je tek dva puta bio u sva četiri polufinala u kalendarskoj godini.

Društvo Aleksanderu Zverevu prave još i Rod Lejver, Ivan Lendl, Endi Mari, Janik Siner i čuveni Toni Rouč.

Mnogi su primetili i da je potpuno "suludo" što je Novak Đoković uspeo da doda još jednu godinu sa četiri polufinala prošle sezone, kada je napunio 38 godina.

Osim prošle godine, Đoković je bio u sva četiri polufinala 2011, 2012, 2013, 2021. i 2023. godine.

(Telegraf)