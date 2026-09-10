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Braća Tejt ostaju iza rešetaka, sud odbio kauciju, a ovo je razlog

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10.09.2026 08:35

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Ендру Тејт, лијево, посматра свог брата Тристана док говори испред полицијске станице у Волунтарију, у Румунији, 21. маја 2025. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda, File

Savezni sud u Majamiju presudio je da braća Endrju i Tristan Tejt moraju ostati u pritvoru u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) dok traje postupak po zahtjevu za njihovo izručenje Velikoj Britaniji, gdje se suočavaju s optužbama za silovanje i trgovinu ljudima.

Sudija Loren Luis odbila je zahtjev braće Tejt za puštanje uz kauciju, ocijenivši ih kao „suštinske rizike od bjekstva“.

U obrazloženju odluke navela je da, bez obzira na to da li posjeduju svu ekstravagantnu imovinu kojom se hvale na internetu, dokazi pokazuju da imaju izuzetnu sposobnost da pobjegnu te da nisu dokazali da ne predstavljaju opasnost za zajednicu.

Bivši kikbokseri s dvojnim američkim i britanskim državljanstvom uhapšeni su 18. jula u Majamiju na osnovu privremenog naloga iz Velike Britanije.

Braća Tejt se suočavaju s brojnim optužbama

Optužbe u Velikoj Britaniji odnose se na sedam žrtava. Endrju Tejt se suočava s 42 optužbe, uključujući silovanje, trgovinu ljudima i posjedovanje nepristojnih slika djece, dok se Tristan suočava s 17 optužbi.

Rumunski tužioci su početkom septembra podigli optužnicu protiv Endrjua za trgovinu maloljetnicima, pranje novca i seksualne odnose s maloljetnicom, dok se Tristan tereti za saučesništvo.

Obojica negiraju optužbe i tvrde da su nedužni. Advokat braće Tejt u SAD Džo Mekbrajd oštro je kritikovao odluku suda, navodeći da je teret dokazivanja nepravedno prebačen na njegove klijente.

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Endru Tejt

Tristan Tejt

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Suđenje

Kaucija

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