"Transrodne lutke" stigla u zagrebačke vrtiće, burne reakcije javnosti

Grad Zagreb saopštio je da sporne lutke dostavljene Dječjem vrtiću Stenjevec nisu bile naručene niti prihvaćene, već su zbog odstupanja od ugovorene specifikacije istog dana vraćene dobavljaču.

Reakcija gradske uprave uslijedila je nakon što je zagrebački Most zatražio hitnu obustavu „postavljanja transrodnih lutaka“ u vrtiću, kao i objavljivanje cjelokupne dokumentacije povezane s njihovim odabirom i nabavkom.

Iz kabineta gradonačelnika Tomislava Tomaševića odbacili su tvrdnju da su Grad ili vrtić naručili takve lutke.

„Navedene lutke nisu naručene, nisu tražene niti su ih prihvatili Grad Zagreb ili dječji vrtić. Upravo suprotno, čim je nakon otvaranja pošiljke utvrđeno odstupanje od ugovorene specifikacije, oprema je odbijena te istog dana vraćena dobavljaču“, saopštili su iz Grada.

Grad tvrdi da su naručene klasične dječje lutke

Iz gradske uprave naveli su da su specifikacije nabavke opreme i didaktičkih sredstava za Dječji vrtić Stenjevec javno dostupne u Elektronskom oglasniku javne nabavke Republike Hrvatske.

Prema njihovom objašnjenju, iz objavljenog troškovnika vidljivo je da su za vrtić naručene klasične dječje lutke primjerene uzrastu djece i potrebama vaspitno-obrazovnog rada.

„Prilikom isporuke opreme utvrđeno je da isporučene lutke zbog greške u proizvodnji ne odgovaraju ugovorenoj specifikaciji“, poručili su iz Grada.

Dobavljaču je naloženo da isporuči proizvode koji odgovaraju stavkama navedenim u ugovorenom troškovniku. Sporne lutke, tvrde iz gradske uprave, nisu bile postavljene u prostorije vrtića niti predate djeci na korišćenje.

Most zatražio objavljivanje dokumentacije

Zagrebački Most ranije je zatražio hitnu obustavu nabavke i uklanjanje spornih lutaka, tvrdeći da se preko njih djeci predškolskog uzrasta pokušavaju prenositi ideološke poruke koje ne mogu razumjeti niti kritički preispitivati.

Iz te stranke poručili su da vrtić treba da bude mjesto igre, sigurnosti, učenja i zdravog razvoja te zatražili da Grad objavi svu dokumentaciju povezanu s odabirom, naručivanjem i plaćanjem lutaka.

Tvrdili su i da je neko morao odabrati, naručiti i platiti spornu opremu. Grad Zagreb to odbacuje i ponavlja da lutke sa spornih fotografija nisu bile dio naručene specifikacije, da nisu prihvaćene niti plaćene kao odgovarajuća isporuka, te da su odmah vraćene dobavljaču.

(Dnevnik.hr)