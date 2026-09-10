Đoković pada na ATP rang listi, ovako nisko nije bio od 2018. godine

Novak Đoković proživljava jedne od najtežih trenutaka u svojoj bogatoj karijeri. Nakon šokantnog ispadanja u prvom kolu US Opena, 39-godišnji srpski tenisač ispao je iz društva deset najboljih na svijetu, a od poned‌jeljka ga očekuje dodatni pad, kada bi mogao zauzeti 12. mjesto na ATP ljestvici. Na tako niskoj poziciji na ljestvici Đoković je posljednji put bio još u lipnju 2018. godine, u razdoblju kada se mukotrpno vraćao na teren nakon operacije lakta.

Zanimljivo, upravo je nakon tog pada osvojio Vimbldon i ekspresno se vratio u elitu. Sljedećih više od osam godina proveo je neprekidno u top 10 društvu, sve dok ga na otvaranju njujorškog Grend Slama nije šokirao Mariano Navone. Postoje dva scenarija po kojima bi Đoković mogao skliznuti na 13. mjesto ATP ljestvice.

To će se dogoditi ako do samog kraja ode Rus Karen Hačanov. Ne ostvari li se takav rasplet, Đoković će sedmicu dočekati na 12. poziciji. Bolan je to udarac za tenisera koji drži rekorde po broju sedmica na prvom mjestu, tačnije 428, broju završetaka godine kao broj jedan (osam puta) te osvojenih 24 Grend Slam naslova i ukupno 101 ATP titule.