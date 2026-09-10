Lopovi „obrali“ kruške: Pričinjena veća materijalna šteta

Autor:ATV redakcija
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Policijskoj stanici Srebrenica 9. septembra prijavljeno je da je iz voćnjaka, u kojem se nalazi oko 800 stabala kruške, ukradena veća količina plodova.
Prema prijavi, krađa se dogodila u periodu od 6. do 9. septembra, a nepoznato lice ili više njih pričinilo je oštećenom veću materijalnu štetu.
Policijski službenici obavili su uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Krađa“.
Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog slučaja i pronalasku počinioca, saopšteno je iz PU Zvornik.
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