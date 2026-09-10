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Lopovi „obrali“ kruške: Pričinjena veća materijalna šteta

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10.09.2026 09:28

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крушке плод дрво воће зелене жуте
Foto: Pexel/ Ylanite Koppens

Policijskoj stanici Srebrenica 9. septembra prijavljeno je da je iz voćnjaka, u kojem se nalazi oko 800 stabala kruške, ukradena veća količina plodova.

Prema prijavi, krađa se dogodila u periodu od 6. do 9. septembra, a nepoznato lice ili više njih pričinilo je oštećenom veću materijalnu štetu.

Policijski službenici obavili su uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Krađa“.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog slučaja i pronalasku počinioca, saopšteno je iz PU Zvornik.

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Tagovi :

Krađa

Srebrenica

ukradene kruške

Lopov

Policija

PU Zvornik

Voćnjak

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