Lopovi „obrali“ kruške: Pričinjena veća materijalna šteta

Policijskoj stanici Srebrenica 9. septembra prijavljeno je da je iz voćnjaka, u kojem se nalazi oko 800 stabala kruške, ukradena veća količina plodova.

Prema prijavi, krađa se dogodila u periodu od 6. do 9. septembra, a nepoznato lice ili više njih pričinilo je oštećenom veću materijalnu štetu.

Policijski službenici obavili su uviđaj na licu mjesta, a o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, koji je naložio da bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu „Krađa“.

Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog slučaja i pronalasku počinioca, saopšteno je iz PU Zvornik.