Na Ozrenu marš "Stazama egzodusa"

Na Ozrenu će danas biti održan marš "Stazama egzodusa", kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo Vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta.

Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH i odreda "El mudžahedin", uz podršku NATO snaga.

Protjerano je ili pobijeno cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Krivaje i spaljeno 30 srpskih sela.

Protjerano je 1.920 porodica sa 7.680 članova, a poginulo ili ubijeno 459 srpskih boraca i civila. Za 129 se još traga. Padom Vozuće okončano je protjerivanje i etničko čišćenja Srba sa područja zeničke i tuzlanske regije.