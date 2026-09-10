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Na Ozrenu marš "Stazama egzodusa"

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10.09.2026 08:39

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На Озрену марш "Стазама егзодуса"
Foto: Srna

Na Ozrenu će danas biti održan marš "Stazama egzodusa", kojim se simbolično podsjeća na 1995. godinu kada je srpsko stanovništvo Vozuće i šireg okruženja protjerano sa vjekovnih ognjišta.

Masovno stradanje Vozućana dogodilo se od 10. do 24. septembra 1995. godine u ofanzivi 23.000 muslimanskih vojnika Drugog i Trećeg korpusa takozvane Armije BiH i odreda "El mudžahedin", uz podršku NATO snaga.

Protjerano je ili pobijeno cjelokupno srpsko stanovništvo iz doline Krivaje i spaljeno 30 srpskih sela.

Protjerano je 1.920 porodica sa 7.680 članova, a poginulo ili ubijeno 459 srpskih boraca i civila. Za 129 se još traga. Padom Vozuće okončano je protjerivanje i etničko čišćenja Srba sa područja zeničke i tuzlanske regije.

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Stazama egzodusa 2026

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