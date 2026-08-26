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Misteriozan prizor na zgradi američke ambasade u Moskvi odmah nakon posjete direktora CIA-e

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 14:25

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Мистериозан призор на згради америчке амбасаде у Москви одмах након посјете директора ЦИА-е
Foto: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

U utorak, nakon što je direktor CIA Džon Retklif napustio američku ambasadu u Moskvi, u koju je stigao u iznenadnu i tajnu posjetu, sa ambasade je skinuta američka zastava.

Snimci zgrade američke ambasade bez istaknute zastave ubrzo su objavljeni na društvenim mrežama, prenosi „Jutarnji list“.

Izvještaji o „misterioznom“ nestanku američke zastave s kompleksa američke ambasade u Moskvi izazvali su široka nagađanja na internetu, piše „Indija tajms“. Ovaj razvoj događaja uslijedio je usred pojačanih tenzija između SAD i Rusije, ali i nakon izvještaja o iznenadnoj posjeti Džona Retklifa Moskvi.

Ali, američki Stejt department, kao ni američka ambasada, nisu potvrdili nikakvu vanrednu situaciju, evakuaciju ili neki drugi razlog uklanjanja zastave.

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Uklanjanje ili skidanje zastave s nekog diplomatskog predstavništva obično nosi snažnu političku ili diplomatsku poruku, a može biti i rezultat incidenta, vandalizma ili redovnih bezbjednosnih i administrativnih protokola.

U zavisnosti od konteksta, značenje uklanjanja zastave dijeli se na nekoliko glavnih situacija – kao izraz političkog protesta, neprijateljstva ili incidenta, kao vandalizam ili provokacija, kao službeni diplomatski znak nezadovoljstva, zaoštravanja ili prekida odnosa, te iz bezbjednosnih ili administrativnih razloga, pravila država ili razloga obnove...

Retklifova posjeta bila je njegovo prvo službeno putovanje u Rusiju za koje se javno zna, iako je održavao kontakt sa svojim ruskim kolegom Sergejom Nariškinom, šefom ruske Spoljnoobavještajne službe (SVR), koji je ranije signalizirao spremnost za sastanak s Retklifom.

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Iako su neka nagađanja govorila suprotno, portparol Kremlja Dmitrij Peskov, koji je ranije tvrdio da nema nikakvih saznanja o američkom avionu koji je slijetao u utorak oko 10 časova po moskovskom vremenu i da nisu planirani nikakvi sastanci ruskog rukovodstva s predstavnicima Trampove administracije, izjavio je za rusku državnu novinsku agenciju TASS da se ruski predsjednik Vladimir Putin nije sastao s direktorom CIA.

Peskov je takođe rekao za „Vašington post“ da je Retklifova posjeta uključivala „kontakte između bezbjednosnih službi“, ali je odbio da da više detalja.

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Tagovi :

Džon Retklif

CIA

Moskva

Rusija

Amerika

zastava

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