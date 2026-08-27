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Otkriveno sa kim se sastao direktor CIA-e u Moskvi

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:41

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Москва, Русија
Foto: ATV

Direktor Spoljne obavještajne službe Rusije Sergej Nariškin potvrdio je da se sastao sa šefom CIA Džonom Retklifom.

„Sastanka je bilo i u tome nema ničeg neobičnog, u radu obavještajnih službi, lični susreti njihovih čelnika dio su posla“, rekao je on.

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Nariškin je dodao da je sastanku u utorak razmatran niz pitanja koja su u nadležnosti specijalnih službi.

"Praktično svake nedjelje se lično sastajem ili onlajn kontaktiram sa rukovodiocima specijalnih službi iz cijelog svijeta", rekao je ruski zvaničnik.

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Podsjetimo, američki vojno-transportni avion, „boing“ C-17A „gloubmaster III“, sletio je u utorak na moskovski aerodrom „Vnukovo“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je posjeta šefa CIA Džona Retklifa Moskvi povezana sa kontaktima između specijalnih službi i da bilo sastanka Retklifa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

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Tagovi :

Sergej Nariškin

Džon Retklif

Rusija

CIA

Moskva

Amerika

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