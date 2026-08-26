Kremlj otkrio razlog posjete šefa CIA Moskvi

Posjeta šefa CIA Džona Retklifa Moskvi povezana je sa kontaktima između specijalnih službi, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov u razgovoru za list "Vašington post", prenose RIA Novosti.

Odgovarajući na pitanje o cilju Retklifove posete, portparol Dmitrij Peskov je rekao da je se radilo o 'kontaktima između specijalnih službi'", navodi se u tekstu.

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Ranije je na moskovski aerodrom "Vnukovo" sletio američki vojno-transportni avion "boing C-17A gloubmaster III". Prethodno se nalazio u Rigi, gdje je doletio iz baze "Endruz".

Sa te baze polaze avioni kojima putuju visoki zvaničnici, uključujući predsjednika Donalda Trampa.

Televizijski kanal "Si-Bi-Es", pozivajući se na neimenovane izvore, tvrdio je da se u avionu nalazio Retklif, koji je doputovao u Moskvu radi održavanja sastanaka.