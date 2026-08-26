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Rubio: Vašington ne planira nove napade na Iran

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 08:04

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Рубио: Вашингтон не планира нове нападе на Иран
Foto: Tanjug / AP / Jose Luis Magana

Državni sekretar SAD Marko Rubio izjavio je da Vašington ne planira nove napade na Iran u skorije vrijeme, jer želi da se usredsredi na druga sredstva vršenja pritiska na Teheran, piše portal "Aksios".

U izvještaju se navodi da je Rubio ministrima spoljnih poslova brojnih zemalja rekao da SAD ne planiraju da se vraćaju većim borbenim operacijama, ali da ne isključuje mogućnost da Vašington uzvrati ukoliko Iran prvi napadne.

Neimenovani američki zvaničnici rekli su "Aksiosu" da će se Vašington usredsrediti na vršenje pritiska sankcijama i pomorskom blokadom, kao i iznošenjem do sada najvećih količina nafte iz Ormuskog moreuza.

Jedan zvaničnik naveo je da se očekuje da takva politika potraje barem do završetka izbora u Kongresu SAD u novembru, prenio je TASS.

On je dodao da SAD trenutno ne pregovaraju sa Iranom, jer vjeruju da bi pritisak mogao da natjera Irance da se vrate za pregovarački sto, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marko Rubio

Vašington

Amerika

Iran

Teheran

Ormuski moreuz

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