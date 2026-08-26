Upao na večeru i ubio osam članova svoje porodice: „Tražili su da se iseli“

Muškarac je u nedjelju, tokom porodične večere u kući u Bilingsu, u američkoj saveznoj državi Montana, ubio osam članova svoje porodice, među kojima je bilo četvoro djece.

Njegovi roditelji prisilili su ga da se iseli iz kuće samo nekoliko sedmica prije masakra, izjavio je za Asošijeted pres jedan član porodice.

Bred Ajrlend, čija su bivša supruga i dvoje djece bili među ubijenima, identifikovao je napadača kao 44-godišnjeg Alana Smita. Smitovi roditelji, koji su takođe ubijeni, tražili su od njega da se iseli, ali se on u nedjelju vratio u kuću i otvorio vatru, izjavio je Ajrlend.

Žrtve su pripadale četiri generacije porodice: najstarija je bila prabaka u devedesetim godinama, dok je najmlađa bila sedmogodišnja djevojčica. Te podatke objavila je Dženifer Merser, komšinica i porodična prijateljica, koja je pokrenula internetsku akciju prikupljanja novca za troškove sahrane i druge izdatke te je dobila dozvolu porodice da ih objavi.

Sam sebi oduzeo život

Policija je saopštila da je u nedjelju uveče stigla na adresu i čula pucnjavu koja je dolazila iz zadnjeg dijela kuće, neposredno prije nego što je zgrada potpuno izgorjela. Istražitelji su u utorak potvrdili da je bilo osam žrtava, među kojima četvoro djece, te da je osumnjičeni zadobio prostrijelnu ranu koju je sam sebi nanio i da je kasnije preminuo.

Bred Ajrlend potvrdio je da su ga istražitelji obavijestili da se Alan Smit upucao. Među ubijenima su bili Ajrlendova bivša supruga Megan Gekijer i njihovo dvoje djece, 13-godišnji Oven Ajrlend i sedmogodišnja Kloi Ajrlend. Ubijeno je i dvoje djece Megan Gekijer iz njenog sadašnjeg braka, 15-godišnji Landon Gekijer i 12-godišnja Šarlot Gekijer.

Ajrlend je ispričao da je Smit godinama živio s roditeljima, sve dok ga oni prije nekoliko sedmica nisu zamolili da se iseli. U nedjelju uveče neočekivano se vratio u kuću, u kojoj se porodica Smit okupila na svojoj sedmičnoj porodičnoj večeri.

„Bilo je mnogo znakova upozorenja“

Ajrlend je rekao da je Alan Smit ubio svoju baku, roditelje, mlađu sestru i četvoro djece, a potom zapalio kuću. Naglasio je da je Smit pokušao da pobjegne, ali su ga u tome spriječili policijski službenici.

„Bilo je mnogo znakova upozorenja i mnogi su ljudi govorili o tome. Niko nije slušao“, izjavio je Ajrlend, koji živi u Arizoni.

Alan Smit studirao je na Univerzitetu Istočni Vašington, ali nije uspio da pronađe posao niti da ga zadrži. Pretragom kaznenih evidencija u Montani i Vašingtonu nije pronađen podatak da je Alan Smit ikada bio uhapšen ili optužen za krivično djelo. Ajrlend je rekao da, koliko je njemu poznato, Alan Smit nikada nije bio fizički nasilan, iako je znao da bude verbalno agresivan.

Komšija pomislio da čuje vatromet

„Jedino što znamo jeste da je Šarlot bila heroina. Pozvala je hitnu službu i pokušala da spase svoju porodicu. To je ono što porodica želi da se zna“, poručila je Merser, komšinica i porodična prijateljica.

Porodicu je opisala kao „veoma brižnu i povezanu“ te je rekla da su se sva djeca dobro slagala, a da su njihovi roditelji ostali u dobrim odnosima i nakon razvoda.

„Mislim da je cijela naša zajednica shrvana, čak i ljudi koji nisu poznavali nijednu od žrtava“, napomenula je Merser.

Dejvid Hiler, komšija koji živi tri kuće dalje, rekao je da je nešto poslije 18 časova u nedjelju čuo zvuk za koji je pomislio da je vatromet. Nije tome pridavao veliku važnost sve dok ga drugi komšija nije nazvao i upozorio na pucnjavu u slijepoj ulici.

Hiler je potom izašao iz kuće i zatekao policajce u taktičkoj opremi kako se zaklanjaju iza vozila, neki s dugim cijevima, dok se iz kuće dizao gust crni dim.

(Indeks.hr)