Stiže najjači El Ninjo u posljednjih 100 godina: Suše, oluje i novi temperaturni rekordi?

El Ninjo koji se razvija iznad Tihog okeana mogao bi da bude najjači u posljednjih više od jednog vijeka. Njegove posljedice osjetiće se širom planete, od ekstremnih suša i oluja do poremećaja u poljoprivrednoj proizvodnji, snabdijevanju hranom i globalnim lancima snabdijevanja.

Meteorolozi upozoravaju da bi El Ninjo, koji se trenutno formira iznad Tihog okeana, mogao da dostigne nezabilježenu snagu i da 2027. godinu učini najtoplijom otkako postoje mjerenja.

Prema prognozama britanske meteorološke službe Met ofis (Met Office), temperatura površine Tihog okeana mogla bi da poraste za više od tri stepena Celzijusa. Poređenja radi, rast od dva stepena već se smatra pokazateljem veoma snažnog El Ninja.

Profesor Adam Skejf, rukovodilac sektora za dugoročne prognoze u Met ofisu, ocijenio je da je riječ o događaju bez presedana.

„Nikada u našim prognozama nisam vidio ovako snažan signal El Ninja. Očekujemo najjači El Ninjo u posljednjih više od sto godina, čiji bi vrhunac mogao da premaši tri stepena. Tako nešto nije zabilježeno u savremenim klimatskim podacima“, rekao je Skejf.

Gdje se očekuju najteže posljedice?

Efekti El Ninja neće biti isti u svim dijelovima svijeta. U pojedinim oblastima donijeće ozbiljne suše, dok će druge pogoditi obilne padavine, poplave i oluje.

Naročito teške suše očekuju se u dijelovima Južne Amerike, zapadnog Pacifika, južne Afrike i sjeveroistočne Australije. Istovremeno, sjeverozapadna Evropa mogla bi da ima znatno vlažnije i olujnije vrijeme.

Najizraženije posljedice očekuju se u tropskim područjima, ali će se atmosferski poremećaji širiti i izvan njih, mijenjajući uobičajene obrasce padavina i temperature širom planete.

Takvi uslovi mogu direktno da ugroze poljoprivrednu proizvodnju, prinose, dostupnost vode i bezbjednost hrane. Poremećaji u proizvodnji pojedinih kultura mogli bi da se odraze i na međunarodnu trgovinu, cijene hrane i lance snabdijevanja.

Čak 50 miliona ljudi u riziku od akutne gladi

Ujedinjene nacije upozorile su početkom avgusta da bi vremenski uslovi izazvani El Ninjom do kraja sljedeće godine mogli da dovedu još 50 miliona ljudi u stanje akutne gladi.

Rizik je posebno izražen u područjima koja već imaju teškoće sa proizvodnjom hrane, siromaštvom, nedostatkom vode i političkom nestabilnošću. Dugotrajne suše mogle bi da desetkuju usjeve i stočni fond, dok bi obilne padavine i poplave u drugim regionima mogle da unište zasade i poljoprivrednu infrastrukturu.

Profesorka Hejli Fauler, direktorka Centra za klimatsku i ekološku otpornost Univerziteta u Njukaslu, upozorila je da bi novi „super El Ninjo“ mogao da dostigne ili premaši intenzitet događaja iz 1877. i 1878. godine.

Taj El Ninjo izazvao je posljedice velikih razmjera, uključujući glad i oko 50 miliona smrtnih slučajeva, uglavnom u Aziji i Južnoj Americi. To je u tom trenutku predstavljalo između tri i četiri odsto ukupne svjetske populacije.

Šta je El Ninjo i kako nastaje?

El Ninjo je prirodna, ciklična klimatska pojava koja se javlja na svake dvije do sedam godina.

U normalnim okolnostima, pasati iznad Tihog okeana potiskuju toplu površinsku vodu prema Aziji, dok se uz obale Južne Amerike iz dubine podiže hladnija voda.

Tokom El Ninja ti vjetrovi slabe ili mijenjaju smjer. Zbog toga se istočni dio Tihog okeana dodatno zagrijava, što pokreće promjene u cirkulaciji atmosfere i utiče na vremenske prilike širom svijeta.

El Ninjo može da promijeni raspored padavina, poveća rizik od suša, poplava i tropskih oluja, ali i da utiče na temperature, morske ekosisteme i proizvodnju hrane.

Da li El Ninjo dodatno podiže globalnu temperaturu?

Još nije u potpunosti poznato u kojoj mjeri klimatske promjene izazvane emisijama ugljenika utiču na razvoj i intenzitet El Ninja. Naučnici, međutim, upozoravaju da se njegovo prirodno zagrijavanje sada nadovezuje na već povišene globalne temperature.

Tokom snažnih epizoda El Ninja iz okeana se u atmosferu oslobađa znatno više toplote. Zbog toga prosječna globalna temperatura obično dodatno raste, naročito tokom godine koja slijedi nakon zimskog vrhunca ove pojave.

Prema procjenama Met ofisa, 2027. godina veoma vjerovatno bi mogla da nadmaši 2024. i postane najtoplija godina otkako postoje mjerenja.

Globalna temperatura mogla bi privremeno da premaši granicu od 1,5 stepeni Celzijusa iznad predindustrijskog prosjeka, dok pojedini naučnici procjenjuju da bi zagrijavanje moglo da dostigne, pa čak i premaši, 1,7 stepeni.

Poljoprivreda među najugroženijim sektorima

Snažan El Ninjo može ozbiljno da utiče na proizvodnju žitarica, kafe, kakaa, šećerne trske, pirinča, uljarica, voća i drugih poljoprivrednih kultura. U sušnim područjima najveći problemi mogli bi da budu nedostatak vode, manji prinosi i propadanje usjeva, dok bi regione sa obilnim padavinama mogle da pogode poplave, erozija zemljišta i širenje biljnih bolesti.

Ugrožena je i stočarska proizvodnja, jer suša smanjuje dostupnost pašnjaka, vode i stočne hrane. Istovremeno, ekstremni vremenski događaji otežavaju transport, skladištenje i distribuciju poljoprivrednih proizvoda.

Zbog toga bi El Ninjo mogao da utiče ne samo na količinu proizvedene hrane već i na njenu cijenu i dostupnost na svjetskom tržištu.

Meteorolozi još ne mogu precizno da predvide sve posljedice ovog događaja, ali se sve više slažu da će biti jedan od najintenzivnijih ikada zabilježenih. Poslovni lideri, poljoprivrednici i donosioci odluka zato će morati da se pripreme za moguće probleme u proizvodnji hrane, trgovini i lancima snabdijevanja.

(RTS)