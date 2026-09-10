Merc otkazao razgovor s Trampom zbog njegove podrške AFD-u

Njemački kancelar Fridrih Merc otkazao je danas planirani telefonski razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom, nekoliko sati nakon što je Tramp javno pozdravio uspeh krajnje desničarske Alternative za Njemačku na regionalnim izborima u Njemačkoj, saopštio je Mercov portparol.

Portparol kancelara nije naveo razlog otkazivanja razgovora, ali je, odgovarajući na pitanja novinara, istakao da razlog nisu bili problemi sa usklađivanjem termina.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži "Istina" pozdravio "zaista veliku noć" za AfD i upotrebio skraćenicu MGGA (Učinimo Njemačku ponovo velikom), očigledno kao prilagođenu verziju svog prepoznatljivog slogana “Make America Great Again“ (Učinimo Ameriku ponovo velikom).

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Američki predsednik je naveo da je "populistička partija u Nemačkoj" ostvarila veliki uspeh jer su Nemci, kako je ocenio, konačno izgubili strpljenje" zbog "užasnih pravila i propisa o imigraciji" koji su, prema njegovim riječima, ozbiljno naštetili Njemačkoj.

Mercov portparol nije direktno odgovorio na Trampove komentare niti je želio da kaže da li postoji veza između njegove objave i otkazivanja razgovora.

On je, međutim, podsjetio da je njemački kancelar u više navrata načelno kritikovao "mješanje u unutrašnju političku situaciju ili komentarisanje domaće politike - posebno kada je riječ o izborima.