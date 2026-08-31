Logo

Horor: Ubijena beba, više uhapšenih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 12:59

Komentari:

0
beba
Foto: Pixabay

Beba je pronađena mrtva u Šefildu, a policija je uhapsila sedam osoba zbog sumnje na ubistvo.

Istraga je tek u početnoj fazi te je policija pozvala javnost da ne nagađa o okolnostima događaja dok se utvrđuje šta se dogodilo.

Sedam osoba uhapšeno je zbog sumnje na ubistvo nakon što je novorođenče pronađeno mrtvo u Šefildu, saopštila je policija Južnog Jorkšira.

Policajci su u nedjelju, neposredno prije 6 sati ujutro, pozvani na adresu u području Vinkobank zbog dojave i zabrinutosti za bezbjednost novorođenčeta.

Policija je pretražila imanje u Holivel Hajtsu, gdje je pronađena beba. Uprkos pokušajima policajaca i bolničara da joj pomognu, djevojčica je proglašena mrtvom na licu mjesta.

U sklopu istrage policija je uhapsila sedam osoba zbog sumnje na ubistvo. Svi se trenutno nalaze u policijskom pritvoru, a istražitelji još utvrđuju starost nekih od uhapšenih.

Glavna inspektorka Ema Najt poručila je da je policija svjesna da će ovaj slučaj izazvati veliku zabrinutost među stanovnicima, piše Skaj Njuz.

"Želim uvjeriti naše lokalne zajednice da imamo posvećen tim detektiva i policajaca koji naporno rade kako bi obezbijedili pravdu za djevojčicu koja je u središtu ove istrage", kazala je Najt.

Naglasila je da je istraga tek u početnoj fazi te pozvala javnost da ne nagađa o okolnostima događaja dok policija utvrđuje šta se dogodilo.

Policija Južnog Jorkšira pozvala je sve koji imaju informacije koje bi mogle pomoći istrazi da se jave policiji ili anonimno putem nadležnih službi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ubijena beba

beba

umrla beba

hapšenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Пливају до посла: У овом граду сви скачу у дивљу ријеку

Svijet

Plivaju do posla: U ovom gradu svi skaču u divlju rijeku

2 h

0
Хорор у стамбеној згради: Тијела мајке и сина пронађена у фази распадања

Srbija

Horor u stambenoj zgradi: Tijela majke i sina pronađena u fazi raspadanja

2 h

0
Зимница

Savjeti

Ruski trik za zimnicu: Ovako će duže sačuvati ukus

2 h

0
Нестао Ердуан Гемић

Društvo

Porodica moli za pomoć: Nestao mladić iz BiH, nema ga šest dana

2 h

1

Više iz rubrike

Пливају до посла: У овом граду сви скачу у дивљу ријеку

Svijet

Plivaju do posla: U ovom gradu svi skaču u divlju rijeku

2 h

0
Јаја имају широку примену у кулинарству, због своје велике хранљиве вриједности као и због великог броја разноврсних јела која се могу припремити од њих. Велики садржаја протеина и холина јаја сврстава у исту категорију као и месо унутар пирамиде исхране

Svijet

Milioni zaraženih jaja na tržištu, stotine ljudi već oboljelo

2 h

0
Ајкула је зграбила и повукла на дно, један потез јој спасио живот

Svijet

Ajkula je zgrabila i povukla na dno, jedan potez joj spasio život

4 h

0
Поплаве Гранд Кањон

Svijet

Apokaliptične poplave u Americi, ima mrtvih i nestalih

6 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

54

Minić objavio iznose jednokratne pomoći za studente i učenike

14

49

Saobraćaj potpuno obustavljen: Vozač poginuo u teškom sudaru s autobusom

14

44

Dodik: Minić predložio jednokratne naknade za učenike i studente

14

41

Kupio ga 1991. i nikada ga nije vozio: Prodaje se najunikatniji BMW na svijetu

14

40

Otkazan koncert Dina Merlina u Srbiji

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima