Horor: Ubijena beba, više uhapšenih

Beba je pronađena mrtva u Šefildu, a policija je uhapsila sedam osoba zbog sumnje na ubistvo.

Istraga je tek u početnoj fazi te je policija pozvala javnost da ne nagađa o okolnostima događaja dok se utvrđuje šta se dogodilo.

Sedam osoba uhapšeno je zbog sumnje na ubistvo nakon što je novorođenče pronađeno mrtvo u Šefildu, saopštila je policija Južnog Jorkšira.

Policajci su u nedjelju, neposredno prije 6 sati ujutro, pozvani na adresu u području Vinkobank zbog dojave i zabrinutosti za bezbjednost novorođenčeta.

Policija je pretražila imanje u Holivel Hajtsu, gdje je pronađena beba. Uprkos pokušajima policajaca i bolničara da joj pomognu, djevojčica je proglašena mrtvom na licu mjesta.

U sklopu istrage policija je uhapsila sedam osoba zbog sumnje na ubistvo. Svi se trenutno nalaze u policijskom pritvoru, a istražitelji još utvrđuju starost nekih od uhapšenih.

Glavna inspektorka Ema Najt poručila je da je policija svjesna da će ovaj slučaj izazvati veliku zabrinutost među stanovnicima, piše Skaj Njuz.

"Želim uvjeriti naše lokalne zajednice da imamo posvećen tim detektiva i policajaca koji naporno rade kako bi obezbijedili pravdu za djevojčicu koja je u središtu ove istrage", kazala je Najt.

Naglasila je da je istraga tek u početnoj fazi te pozvala javnost da ne nagađa o okolnostima događaja dok policija utvrđuje šta se dogodilo.

Policija Južnog Jorkšira pozvala je sve koji imaju informacije koje bi mogle pomoći istrazi da se jave policiji ili anonimno putem nadležnih službi.