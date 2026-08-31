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Apokaliptične poplave u Americi, ima mrtvih i nestalih

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 08:44

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Поплаве Гранд Кањон
Foto: Screenshot / X

Američke vlasti saopštile su da je jedna osoba poginula, a oko 15 ljudi je nestalo u bujičnim poplavama u Velikom kanjonu (Grand kanjon) u saveznoj državi Arizona, koje su primorale turiste i lokalno stanovništvo na evakuaciju.

Bujica je odnijela velike komade kamenja u rijeku Kolorado i oštetila jedini vodovod na tom području.

AP prenosi da je tijelo 46-godišnjeg muškarca pronađeno sinoć u blizini dijela rijeke poznatog kao Kristal rapids (Kristalni brzaci).

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Navodi se da se u subotu popodne izlio potok Brajt ejndžel, koji se uliva u rijeku, nakon čega je više od 60 ljudi evakuisano iz kanjona.

Služba za zaštitu parkova SAD saopštila da još uvijek nije pronašla 15 nestalih osoba i zamolila je sve koji imaju detalje o planinarima ili kamperima, koji su bili u kanjonu, da im se jave.

Pošto je glavni vodovod van upotrebe, turisti od danas neće moći da koriste smještajne kapacitete i hotele u Nacionalnom parku Grand kanjon.

Vlasti su zamolile lokalno stanovništvo da štedi vodu.

"Vidjeli smo vodopade kako izbijaju niotkuda"

Američka agencija navodi svjedočenje turiste Parta Desaja koji je u subotu, kada je počeo pljusak, pješačio kroz uski prolaz u kanjonu potoka Brajt Ejndžel sa kolegama ljekarima i čuvarom parka.

"Vidjeli smo kako se potok izliva, vodopade kako izbijaju niotkuda, kamenje, blato, klizišta svuda", kazao je Desaj.

Kasnije, dok su se kretale ka mjestu zvanom Fantom ranč, njegov kolega je viknuo "Gore, gore, gore, gore!", pokazujući na "zid" od blata i kamenja visok oko metra koji se kretao ka njima.

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Turisti su uspjeli da se sklone na vrijeme i spaseni su helikopterom u subotu uveče.

Bujice su uništile pješačke mostove preko potoka i izmijenile pejzaž, proširujući korito potoka i produžavajući postojeći riječni brzak i stvarajući novi.

AP navodi da je ova poplava zadala veliki udarac stalnim naporima lokalnih vlasti da modernizuju vodovod koji opslužuje šest miliona turista koliko godišnje posjeti Grand Kanjon i oko 1.600 mještana koji tu žive.

Haos izazvao pljusak od 20 minuta

Meteorolog Daren Mekolum iz Nacionalne meteorološke službe u gradu Flagstaf objasnio je da je u subotu do 2,5 centimetara kiše po kvadratnom metru palo u roku od oko 20 minuta na stenovitoj padini sa veoma strmim nagibom, a potopu su prethodila dvije manje bujice nekoliko sati ranije.

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Bujične poplave u SAD uslijedile su nakon katastrofe na granici Nepala i kineskog regiona Tibet, gdje je pucanje glečera prošle srijede izazvalo potop u kojem je stradalo najmanje 900 osoba, nestalo više od 4.700 ljudi, a spasioci su uspjeli da poslije četiri dana pronađu živu djevojčicu.

(Kurir)

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Tagovi :

Poplave Grand Kanjon

Poplave

Amerika

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