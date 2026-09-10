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U Srpskoj ispaljene 133 protivgradne rakete

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10.09.2026 07:36

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У Српској испаљене 133 противградне ракете
Foto: ATV

"Protivgradna preventiva Republike Srpske" saopštila je da su proteklog dana zbog nestabilnog vremena ispaljene 133 protivgradne rakete.

Sistem protivgradne zaštite bio je preveden u stanje pripravnosti juče od 13.00 do 22.00 časova.

Dejstvovano je na području lokalnih uprava Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica, Srbac, Prijedor, Banjaluka, Prnjavor, Derventa, Brod, Kostajnica, Krupa na Uni, Novi Grad.

Do 22.00 čas nestabilnosti su se smirile, prenosi Srna

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protivgradna preventiva

protivgradne rakete

Protivgradna zaštita

Protivgradna preventiva RS

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