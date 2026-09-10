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Petrović otkrio da li će poskupiti struja u Srpskoj

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10.09.2026 08:57

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Далеководна мрежа.
Foto: ATV

Povećanje cijene električne energije nije u planu, rekao je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.

- Imaćemo u budućnosti više energije i dobar je razvoj. Možda se sporije gradi, ali i ne može brže. Srpska može održavati jeftinu cijenu električne energije - rekao je Petrović za RTRS

Istakao je da tako može biti i u narednim decenijama.

- Imaćemo prednost u odnosu na ostale - naglasio je Petrović.

Kaže da da je energetika jedan od dva najvažnija potencijala Srpske.

- Nismo još maksimalno iskoristili solarnu energiju, hidroenergiju i energiju vjetra - izjavio je Petrović.

Naglasio je da razvoj određenih projekata traje godinama.

- Što se tiče Vjetroparka "Hrgud", tender sada traje. Ima tu dosta posla, treba izgraditi puteve i mrežu dalekovoda. Očekujemo potpisivanje ugovora za Solarnu elektranu "Trebinje 3". Vrlo brzo će ići i Solarna elektrana "Trebinje 2" - naveo je Petrović.

Napomenuo je da Srpska ima i drugih potencijala.

- "Gornja Drina" je u velikom zamah. Imamo ogromne potencijale Sunca i ta energija će služiti za domaću potrošnju i za izvoz - rekao je Petrović.

Podsjetio je da su 2024. i 2025. godina bile sušne godine.

- Ove godine imali smo značajne padavine početkom godine, ali i ovo je sušna godina. Oboreni su svi rekordi. Ali uspjeli smo da sačuvamo sistem stabilnim, iskoristili smo akumulaciju "Bileća. Uspjeli smo i prodavati energiju - naveo je Petrović.

Kaže da ostaje da se vidi kakva će biti hidrologija do kraja godine.

- Građani su racionalno trošili električnu energiju tokom ljeta i zahvalni smo na tome. Treba tako nastaviti jer imamo najjeftiniju električnu energiju na prostoru bivše SFRJ. Imamo i veći izvoz nego uvoz - naveo je Petrović.

Rekao je da RiTE "Ugljevik" radi stabilni i da je na mreži.

- Preko 10 procenata energije dobijamo od solarnih elektarna iz Srpske i kupujemo kada je loša hidrologija. Što se tiče HE "Dabar", radovi teku dobro. Očekujemo 2028. godine probni rad i da bude na mreži. Imaćemo čisti izvoz električne energije kada bude na mreži - zaključio je Petrović.

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Luka Petrović

Struja

Cijene

poskupljenje

cijena struje

Republika Srpska

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