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Zagrmilo na Usjekovanje: Šta narodna vjerovanja kažu o grmljavini u septembru

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11.09.2026 07:18

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Загрмило на Усјековање: Шта народна вјеровања кажу о грмљавини у септембру
Foto: Pexel/Sebastian Voortman

Pravoslavni vjernici danas, 11. septembra, obilježavaju Usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, veliki praznik za koji su u narodu vezani brojni običaji i vjerovanja.

Pravoslavni vjernici danas, 11. septembra, obilježavaju Usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, jedan od velikih hrišćanskih praznika, koji je posvećen stradanju Svetog Jovana.

Za Usjekovanje su u narodu vezani brojni običaji i vjerovanja, ali šta znači ako na ovaj praznik zagrmi?

Za razliku od nekih drugih velikih praznika, u narodnoj tradiciji ne postoji široko rasprostranjeno i jasno zabilježeno vjerovanje koje grmljavini baš na Usjekovanje pripisuje posebno značenje.

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Ipak, vremenske prilike na velike praznike naši preci su pažljivo posmatrali i često ih tumačili kao znakove onoga što bi moglo uslijediti tokom jeseni i zime. Grmljavina u septembru smatrana je neobičnijom pojavom nego tokom ljetnih mjeseci, pa je zbog toga u različitim krajevima dobijala različita narodna tumačenja.

Zato se grmljavina na Usjekovanje može posmatrati kao zanimljiva vremenska pojava na veliki praznik, ali joj ne bi trebalo pripisivati značenje koje nije utemeljeno u poznatim narodnim običajima.

Mnogo poznatija vjerovanja vezana za Usjekovanje odnose se na način na koji se ovaj dan provodi.

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Prema narodnom predanju, na Usjekovanje se izbjegava upotreba noža i drugih oštrih predmeta, a u pojedinim krajevima ne jedu se okrugli i crveni plodovi, kao simbolično podsjećanje na stradanje Svetog Jovana Krstitelja. Riječ je o narodnim običajima, a ne o crkvenim pravilima.

Usjekovanje je dan strogog posta, a vjernici ga provode u molitvi i sjećanju na mučeničku smrt Svetog Jovana Krstitelja. Srpska pravoslavna crkva ovaj praznik svake godine obilježava 11. septembra.

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Tagovi :

Grmljavina

Usjekovanje

vjerovanje

narodni običaji

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