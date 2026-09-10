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Ovo je najružnija riječ u srpskom jeziku: Ima ružno značenje

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10.09.2026 22:23

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Foto: ATV

Najružnija riječ u srpskom jeziku krije značenje od kojeg se čovjek naježi. Nije psovka, ali mnogima zvuči mnogo gore.

Srpski jezik pun je predivnih riječi kojima svakodnevno opisujemo i najsitnije misli i osjećanja, ali ima i onih pogrdnih i "teških", pa kada ih čujemo, pomislimo na nešto ružno, nešto što nas odbija. Zato najružnija riječ nije nužno ona koju je najteže izgovoriti.

Kako je uopšte tražena najružnija riječ u srpskom jeziku

Prije više od dvije godine riječ „praskozorje“ izabrana je za najljepšu riječ u srpskom jeziku, a onda je poznata stranica na Instagramu „Dnevna doza pravopisa“ raspisala „konkurs“ i za najružniju. Stigao je veliki broj prijedloga: riječi koje zvuče ružno, one na kojima se „lomi jezik“, ali i one od čijeg se značenja ježimo.

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Upravo tu je nastala podjela. Jedni su glasali ušima, drugi srcem. Riječ može biti sasvim korektna, gramatički besprekorna i kratka, a da nas zaboli već pri prvom slogu, jer nam pred očima odmah stvori sliku onoga što označava.

Druge su smiješno rogobatne, ali bezopasne. Ta razlika je na kraju odlučila ko je pobijedio.

Pet "ružnih" riječi od kojih se ježimo

Prema reakcijama korisnika društvenih mreža, pet riječi se posebno izdvojilo i proglašene su za najružnije srpske riječi:

  • Kopile
  • Jalov/jalova
  • Keva
  • Grkljan
  • Nerotkinja

Ako izuzmemo one koji su predložili psovke koje ne žele ni da napišu, kao i one kojima je i dalje nezgodno da izgovore „psihološkinja“, među prijedlozima se našlo još mnogo zanimljivih riječi.

Ostale "ružne" riječi u srpskom jeziku

Spisak koji slijedi najbolje pokazuje o čemu je riječ: polovina njih pogađa značenjem, a polovina zvukom. Riječ "cijena?" sa znakom pitanja takođe se našla među prijedlozima, i teško je smisliti tačniji komentar na to kako danas kupujemo.

  • Raspuštenica
  • Kredit
  • Pupak
  • Likuša
  • Prelepotica
  • Jetrva
  • Udovica
  • Šturo
  • Čmičak
  • Čvarak
  • Krvavica
  • Nedonošče
  • Prvorotka
  • Retardiran
  • Picajzla
  • Prćija
  • Čukljevi
  • Cijena?
  • Narikača
  • Gljivica
  • Skrdelj
  • Podbradak
  • Čedomorka
  • Krmelj
  • Gospođetina
  • Svastika
  • Ćale
  • Gnoj
  • Pinđur
  • Posmrče
  • Gmaz

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srpski jezik

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