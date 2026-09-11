Danas se navršilo 112 godina od rođenja najomiljenijeg i najpoštovanijeg poglavara SPC-a

Punih 112 godina navršilo se danas od rođenja blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla, jednog od najomiljenijih i najpoštovanijih poglavara Srpske pravoslavne crkve koga je još za života narod nazivao živim svecem.

Patrijarh Pavle ostavio je dubok trag i kao bogoslov i pisac. U teškim godinama ratova na prostoru bivše Jugoslavije i NATO agresije na Srbiju, patrijarh Pavle se zalagao za mir, pravdu i očuvanje života i dostojanstva svih ljudi.

Njegov život ostao je upamćen prvenstveno po smirenju, skromnosti, molitvi i svjedočenju vjere. I danas, 17 godina poslije njegovog upokojenja, njegove riječi i životni primjer ostaju snažno prisutni u sjećanju vjernog naroda.

Patrijarh Pavle, čije je svjetovno ime bilo Gojko Stojčević, rođen je na veliki pravoslavni praznik Usjekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja 11. septembra 1914. godine u Kućancima, kod Donjeg Miholjca u Slavoniji.

Za patrijarha Srpske pravoslavne crkve izabran je 1. decembra 1990. godine, zamijenivši na tom mjestu teško oboljelog patrijarha Germana.

Patrijarh Pavle ustoličen je 2. decembra 1990. godine u Sabornoj crkvi Svetog arhangela Mihaila u Beogradu i tada je poručio da je Jevanđelje jedini program njegovog rada.

Na tronu Svetog Save kao patrijarh srpski bio je 19 godina, a u njegovo vrijeme osnovana je Akademija Srpske pravoslavne crkve /SPC/ za umjetnost i konzervaciju, vraćena je vjeronauka u javne škole, a Bogoslovski fakultet u okrilje Univerziteta.

Posjetio je brojne pravoslavne crkve - carigradsku, aleksandrijsku, jerusalimsku, rusku, bugarsku, rumunsku, grčku, gruzijsku, kao i srpske eparhije i parohije u SAD, Kanadi, Australiji, Mađarskoj i Rumuniji. Nosilac je najviših crkvenih i državnih odlikovanja.

Bio je počasni doktor Bogoslovskog fakulteta i Akademije Svetog Vladimira u Njujorku. Govorio je grčki, ruski i njemački jezik.

Odlikovan je državnim Ordenom Nemanje prvog stepena, Ordenom Karađorđeve zvijezde prvog stepena i ruskim ordenom "Dostojanstvo" zbog "značaja koji je imao u danima iskušenja kroz koje su srpski narod i Crkva prošli".

Vlada Srbije je 13. januara 2005. godine imenovala patrijarha Pavla za počasnog predsjednika Fonda za Kosovo i Metohiju.

Tokom posjete Rusiji u januaru 2002. godine patrijarhu Pavlu su uručene dvije značajne nagrade - Međunarodnog fonda za unapređenje jedinstva pravoslavnog naroda i Fonda Svetog apostola Andreja Prvozvanog.

Objavio je dvije knjige - "Pitanja i odgovori čtecu pred proizvodstvo" i "Devič, manastir Svetog Joanikija Devičkog". Zaslugom patrijarha Pavla objavljeno je i dopunjeno izdanje "Srbljaka".

Lična biblioteka patrijarha Pavla pripala je fondu Biblioteke Patrijaršije SPC i ima status kulturnog dobra, a čuva se u prostorijama konaka manastira Svetog arhangela Mihaila u Rakovici.

Poruke blaženopočivšeg patrijarha Pavla, među kojim je najpoznatija "Budimo ljudi", i danas se često ponavljaju.

Osnovnu školu završio je u Kućancima gdje je, nakon smrti oba roditelja, brigu o njemu i njegovom bratu Dušanu preuzela očeva sestra Senka.

Nižu gimnaziju završio je u Tuzli, višu gimnaziju i šestorazrednu Bogosloviju u Sarajevu, a diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gdje je vanredno završio i više razrede Šeste beogradske gimnazije da bi mogao da upiše uporedo i Medicinski fakultet, na kojem je stigao do druge godine studija.

Drugi svjetski rat zatekao ga je na odsluženju vojnog roka, a kao izbjeglica nalazio se u manastiru Sveta Trojica u Ovčaru i Banji Koviljači od 1944. godine kao vjeroučitelj u domu za djecu izbjeglu iz BiH.

Odatle je, budući da je obolio od tuberkoloze, otišao u manastir Vujan u selu Prislonica, između Čačka i Gornjeg Milanovca, gdje se izliječio i boravio do 1946. godine.

Zamonašio se 1948. godine u manastiru Blagoveštenje u Ovčarsko-kablarskoj klisuri i dobio ime Pavle koje mu je dao iguman Julijan /Knežević/. Bio je sabrat manastira Rača u Podrinju, radio je i kao pomoćni nastavnik Bogoslovije Svetog Kirila i Metodija u Prizrenu, a nakon dvogodišnjih postdiplomskih studija u Atini, postao arhimandrit.

U maju 1957. godine izabran je za episkopa raško-prizrenskog i na Kosovu i Metohiji proveo je 33 godine, do izbora za srpskog patrijarha.

Patrijarh srpski Pavle upokojio se 15. novembra 2009. godine u 95. godini na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, a po vlastitoj želji sahranjen je u beogradskom manastiru Rakovica.

Na posljednji počinak ispratilo ga je više od pola miliona ljudi, a grob patrijarha Pavla svake godine posjećuje na hiljade pravoslavnih vjernika.

Poruke koje je ostavi patrijarh Pavle i koje se pamte u narodu su, između ostalih "Čuvajmo se od neljudi, ali se još više čuvajmo da i mi ne postanemo neljudi" i "Čuvajte i neprijatelje svoje i molite se za njih jer ne znaju šta rade".

"Proći će sve, ali duša, obraz i ono što je dobro ostaje zauvek", jedna je od poruka patrijarha Pavla, prenosi Srna.