Kod Bugojnog od mine stradalo 10 ovaca

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Foto: Facebook/Info Bugojno

U minskom incidentu koji se dogodio na području Bugojna, na lokaciji Hotigošće, smrtno je stradalo desetak ovaca.

Incident je prijavljen Opštinskoj službi civilne zaštite Bugojno juče oko 16 sati, saopšteno je u petak iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ). Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo stradalih osoba.

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