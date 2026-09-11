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Kod Bugojnog od mine stradalo 10 ovaca

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11.09.2026 10:37

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Код Бугојног од мине страдало 10 оваца
Foto: Facebook/Info Bugojno

U minskom incidentu koji se dogodio na području Bugojna, na lokaciji Hotigošće, smrtno je stradalo desetak ovaca.

Incident je prijavljen Opštinskoj službi civilne zaštite Bugojno juče oko 16 sati, saopšteno je u petak iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo stradalih osoba.

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Tagovi :

Ovce

Bugojno

Mina

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