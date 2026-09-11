Kod Bugojnog od mine stradalo 10 ovaca

Autor:ATV redakcija
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U minskom incidentu koji se dogodio na području Bugojna, na lokaciji Hotigošće, smrtno je stradalo desetak ovaca.
Incident je prijavljen Opštinskoj službi civilne zaštite Bugojno juče oko 16 sati, saopšteno je u petak iz Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).
Prema dostupnim informacijama, u incidentu nije bilo stradalih osoba.
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