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Vatra zahvatila cijelo selo kod Gacka: Izgorjele dvije kuće i više objekata!

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11.09.2026 09:10

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Гацко пожар изгорјело село, двије куће и више објеката
Foto: ATV

Požar koji je juče tokom poslijepodneva izbio u selu Jugovići kod Gacka zahvatio je cijelo selo, a u vatrenoj stihiji izgorjele su dvije kuće i nekoliko pomoćnih objekata, za ATV je to potvrdio Žarko Rudović, komandir Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Gacko.

Rudović kaže da su vatrogasci po dolasku na lice mjesta zatekli selo u plamenu, a požar je već bio zahvatio više objekata.

„Izgorjele su dvije kuće i nekoliko pomoćnih objekata. Uglavnom je riječ o objektima koji su bili u ruševnom stanju i zapušteni“, rekao je Rudović.

Dodaje da su vatrogasci uspjeli da od vatre sačuvaju pet do šest kuća, kao i nekoliko pomoćnih objekata.

Trenutno je situacija stabilna, a ekipe su i dalje na terenu.

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Tagovi :

Gacko požar

Vatrogasci

vatra

izgorjela kuća

gašenje požara

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