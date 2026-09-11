Vatra zahvatila cijelo selo kod Gacka: Izgorjele dvije kuće i više objekata!

Požar koji je juče tokom poslijepodneva izbio u selu Jugovići kod Gacka zahvatio je cijelo selo, a u vatrenoj stihiji izgorjele su dvije kuće i nekoliko pomoćnih objekata, za ATV je to potvrdio Žarko Rudović, komandir Teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice Gacko.

Rudović kaže da su vatrogasci po dolasku na lice mjesta zatekli selo u plamenu, a požar je već bio zahvatio više objekata.

„Izgorjele su dvije kuće i nekoliko pomoćnih objekata. Uglavnom je riječ o objektima koji su bili u ruševnom stanju i zapušteni“, rekao je Rudović.

Dodaje da su vatrogasci uspjeli da od vatre sačuvaju pet do šest kuća, kao i nekoliko pomoćnih objekata.

Trenutno je situacija stabilna, a ekipe su i dalje na terenu.