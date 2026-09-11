Tramp odbio napade na Hute u Jemenu

Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp odbio je zahtjeve saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Salmana el Sauda da izvrši napade na Hute u Jemenu, javio je portal "Aksios", pozivajući se na neimenovane izvore iz Trampove administracije.

Prema riječima izvora, Saud je juče dva puta zvao Trampa i tražio da Amerikanci izvrše napade na Hute. "Tramp je to odbio, a zvaničnici njegove administracije naglasili su da trenutno ne planiraju da direktno intervenišu u sukobu u Jemenu", navodi se u tekstu "Aksiosa", prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.