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Tramp odbio napade na Hute u Jemenu

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11.09.2026 10:05

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Трамп одбио нападе на Хуте у Јемену
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Predsjednik SAD Donald Tramp odbio je zahtjeve saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Salmana el Sauda da izvrši napade na Hute u Jemenu, javio je portal "Aksios", pozivajući se na neimenovane izvore iz Trampove administracije.

Prema riječima izvora, Saud je juče dva puta zvao Trampa i tražio da Amerikanci izvrše napade na Hute.

"Tramp je to odbio, a zvaničnici njegove administracije naglasili su da trenutno ne planiraju da direktno intervenišu u sukobu u Jemenu", navodi se u tekstu "Aksiosa", prenosi Srna

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Donald Tramp

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Jemen

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