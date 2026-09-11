Konferencija "Savremeni materijali" okupila stručnjake iz 14 zemalja

U Banjaluci je otvorena 19. međunarodna naučna konferencija "Savremeni materijali", koja je okupila stručnjake iz 14 zemalja.

Ministar za naučnoistraživački razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Draga Mastilović, koji prisustvuje skupu, istakao je da o značaju konferencije govori i podatak da je za 18 godina prezentovano više od 1.800 naučnih radova, a učešće uzelo više od 4.500 naučnika.

"Resorno ministarstvo će nastaviti da podržava održavanje ovog skupa posebno nakon što je izrađen plan razvoja nauke u Srpskoj u kojem će Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske /ANURS/ biti na prvom mjestu kada je riječ o naučnim institucijama", rekao je Mastilović novinarima uoči početka konferencije.

On je naglasio da ANURS to zaslužuje uzimajući u obzir snagu i značaj međunarodne saradnje koju ostvaruje, te istakao da će uvijek moći da računa na pomoć i podršku resornog ministarstva.

Konferencija "Savremeni materijali" ATV

Predsjednik ANURS Dragoljub Mirjanić rekao je da će na ovoj konferenciji biti predstavljena ukupno 92 naučnoistraživačka rada 282 autora i koautora, od kojih 13 putem plenarnih predavanja, a 79 u okviru sesija.

On je dodao da savremeni materijali predstavljaju jednu od najdinamičnijih oblasti u svim sferama rada i života čovjeka, a zahvaljujući vještačkoj inteligenciji proizvode se mnogo brže nego do sada.

Profesor na Univerzitetu u Kragujevcu i inostrani član ANURS Nenad Filipović rekao je da ne postoji naučnik koji ne primjenjuje vještačku inteligenciju u svom istraživanju što ne treba da plaši, jer je to dodatni alat koji će ubrzati naučna istraživanja.

Učesnici skupa dolaze iz Srbije, Slovenije, Njemačke, Mađarske, Austrije, Italije, Holandije, Slovačke, Bugarske, Gruzije, Sjeverne Makedonije, Hrvatske, Crne Gore i Južne Afrike, prenosi Srna.