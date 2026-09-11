Potop u Splitu: Voda prodire u brojne objekte širom grada

Jaki pljuskovi praćeni grmljavinom zahvatili su jutros Split i šire splitsko područje. Promjena vremena stigla je nakon višednevnih vrućina, a nestabilno vrijeme očekuje se i tokom dana.

Za splitsku regiju danas je na snazi narandžasto upozorenje DHMZ-a zbog grmljavinskog nevremena. Vjerovatnoća grmljavine veća je od 80 odsto, a meteorolozi upozoravaju da su lokalno mogući vrlo jaki pljuskovi, olujni udari vjetra i grad.

Čitaoci Indeksa javljaju da voda zbog obilnih padavina prodire u brojne objekte širom grada, a problemi se prijavljuju na više lokacija u Splitu.