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Potop u Splitu: Voda prodire u brojne objekte širom grada

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11.09.2026 11:12

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Потоп у Сплиту: Вода продире у бројне објекте широм града
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Jaki pljuskovi praćeni grmljavinom zahvatili su jutros Split i šire splitsko područje. Promjena vremena stigla je nakon višednevnih vrućina, a nestabilno vrijeme očekuje se i tokom dana.

Za splitsku regiju danas je na snazi narandžasto upozorenje DHMZ-a zbog grmljavinskog nevremena. Vjerovatnoća grmljavine veća je od 80 odsto, a meteorolozi upozoravaju da su lokalno mogući vrlo jaki pljuskovi, olujni udari vjetra i grad.

Čitaoci Indeksa javljaju da voda zbog obilnih padavina prodire u brojne objekte širom grada, a problemi se prijavljuju na više lokacija u Splitu.

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