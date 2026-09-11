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Mozak napada na kule Halid Šeik Mohamed uhapšen je 2003. godine, a suđenje još nije ni na vidiku

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11.09.2026 11:51

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Халид Шеик Мохамед, наводни организатор напада 11. септембра, виђен је убрзо након хапшења током рације у Пакистану, 1. марта 2003. године, на овој фотографији коју је добила агенција Асошијејтед прес.
Foto: Tanjug/AP

Više od 20 godina nakon pritvaranja Halida Šeika Mohameda (Khalid Sheikh Mohammed), optuženog za planiranje terorističkih napada 11. septembra, suđenje pred američkim vojnim tribunalom i dalje je neizvjesno.

Američki vojni sudija nedavno je odredio 5. jun 2028. godine kao datum početka suđenja Mohamedu i trojici suoptuženih, ali dio pravnika smatra da se postupak možda nikada neće završiti. Kao glavni razlog navode složena pravna pitanja nastala nakon njegovog hapšenja u Pakistanu 2003. godine i kasnijeg mučenja u američkom pritvoru.

Krajem avgusta sudija je presudio da tužilaštvo ne može koristiti navodno priznanje koje je Mohamed dao Federalnom istražnom birou (FBI) 2007. godine. Sud je ocijenio da su te izjave kompromitovane jer je bio podvrgnut „pojačanim tehnikama ispitivanja“, uključujući simulirano utapanje (waterboarding).

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Iako je to predstavljalo udarac za tužilaštvo, američka vlada odlučila je da ne ulaže žalbu kako dodatno ne bi odgodila moguće suđenje, prenosi Kliks.

Mohamed se nalazi u zatvoru u zalivu Gvantanamo (Guantanamo Bay) od 5. septembra 2006. godine, nakon više od tri godine provedene u tajnim zatvorima u drugim državama. Izvještaj američkog Senata ranije je ukazao na njegovo dugotrajno mučenje u pritvoru Centralne obavještajne agencije (CIA), uključujući 183 sesije simuliranog utapanja.

Pokušaj da mu se sudi pred civilnim sudom u Njujorku (New York) propao je još 2009. godine, nakon protivljenja dijela javnosti i političara zbog bezbjednosnih razloga.

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Kasniji sporazum o priznanju krivice, koji bi mu osigurao doživotni zatvor umjesto moguće smrtne kazne, počeo se raspadati ubrzo nakon što je objavljen 2024. godine, a konačno je propao prošle godine.

Džošua Dratel (Joshua Dratel), advokat koji je učestvovao u obezbjeđivanju njegove pravne odbrane, rekao je:

„Sve je kontaminirano politikom i nedostatkom odgovornosti za mučenje.“

Teri Strada (Terry Strada), čiji je suprug poginuo u Svjetskom trgovinskom centru, poručila je da porodice žrtava i dalje žele završetak procesa.

„Veoma želimo da se ovo u nekom trenutku privede kraju. Želimo da pravda bude zadovoljena. To je jednako važno kao i prije 25 godina“, rekla je Strada.

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Tagovi :

Halid Šeik Mohamed

Teroristički napad

11 septembar napad

Suđenje

hapšenje

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